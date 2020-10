Novo akademsko leto v znamenju visokega števila vpisov in prilagajanja razmeram

V ponedeljek, 5. oktobra, se za večino univerzitetnih študentov spet začenjajo predavanja, seveda tudi za smeri, ki imajo sedež v Gorici. Študentje prvih letnikov videmske univerze, ki obiskujejo triletni študij za stike z javnostmi in filmsko smer DAMS, bodo pouku letos sledili v avditoriju furlanske kulture v Ulici Roma. Ta je le ena izmed posledic pandemije koronavirusa, ki je prisilila tudi univerze, da prilagodijo programe in prostore. Tudi tečaji Mednarodnih in diplomatskih ved ter arhitekture, ki potekajo v nekdanjem Malem semenišču v Alvianovi ulici v sklopu ponudbe tržaške univerze, so svoje delovanje morali nekoliko spremeniti. Pogovorili smo se s predstavniki vseh štirih smeri.

PROSTORA NI NIKOLI DOVOLJ

Profesorica Renata Kodilja, koordinatorka smeri za stike z javnostmi in podiplomske smeri poslovnega komuniciranja, poudarja, da so z letošnjimi vpisi – ki sicer niso še dokončni – karseda zadovoljni. »Pričakovali smo, da bo zaradi splošnih razmer in gospodarske krize manj vpisov kot prejšnja leta. Vsekakor pa smo zadovoljni, saj so sedanje številke na ravni prejšnjih let, torej približno 200 novih vpisanih. V teh tednih pa so še v teku premiki znotraj fakultet, zato podatki niso dokončni,« pravi Kodilja. Visoko število vpisov v obdobju koronavirusa pomeni tudi, da je treba za študente najti ustrezno velike predavalnice. Na smeri za stike z javnostmi so že v prejšnjih akademskih letih imeli nekaj težav s prostori, saj so stalno primanjkovali. »Mislili smo, da smo s pridobitvijo prostorov v nekdanjem liceju Paolino D'Aquileia rešili težavo. S koronavirusom pa se je izkazalo, da ni tako. Začasno smo rešili situacijo z najemom avditorija furlanske kulture, ki je v lasti Dežele Furlanije - Julijske krajine. Videmska univerza si močno prizadeva, da bi dijaki sledili predavanjem v živo. To je predvsem pomembno za študente prvih letnikov, ki začenjajo novo izkušnjo. Univerza je precej investirala v to smer,« poudarja Kodilja.