Novo pot že sanirajo

V Novi Gorici se je začela sanacija skoraj kilometer dolge poti ob Kornu, ki naj bi bila zaključena v nekaj dneh. Z novogoriške občine pojasnjujejo, da bo pot predvidoma odprta že prihodnji teden in tako znova na uporabo. Sprehajalno pot ob Kornu je novogoriška občina odprla sredi decembra, a so jo morali kmalu zatem že zapreti. Izkazalo se je namreč, da na protiprašni prevleki, ki jo je zagotovil dobavitelj iz Verone, v jutranjih in večernih urah ter ob mokrem vremenu drsi. Še posebej spolzka je bila površina takrat, ko je temperatura padla pod ledišče.

»Ker je varnost ljudi na prvem mestu, smo se na novogoriški mestni občini odločili, da do odprave napake začasno zapremo južno sprehajalno pot ob Kornu v Novi Gorici,« so v začetku meseca sporočili z novogoriške mestne občine in dodali, da so dokumenti proizvajalca prevleke, ki je bila uporabljena pri ureditvi poti, dokazovali, da je prevleka certificirana za zunanjo uporabo. V začetni fazi, takoj po vgradnji prevleke pa da tudi ni bilo opaziti, da je drsnost na podlagi vprašljiva. Dobavitelju so tako poslali zahtevo za odpravo drsenja, dela so se včeraj začela.

Urejanje skoraj kilometer dolge južne športne poti ob Kornu v Novi Gorici je obsegalo dva sklopa, in sicer kolesarsko in peš pot od priključka na Trubarjevo in Delpinovo ulico do mostička pri Osnovni šoli Frana Erjavca ter pešpot od območja pod Kostanjevico do navezave na Trubarjevo ulico. Ureditev športne poti se navezuje tudi na urejanje kolesarskih povezav in površin za pešce ter mrežo nastajajočih pešpoti, ki vzpostavljajo manjkajoče peš povezave predvsem v smeri vzhod–zahod. Skupno se je uredilo 910 metrov poti širine treh metrov. Na robovih brežin so na območju kolesarske poti urejene tudi žive meje in ograje, ob celotni trasi pa so urejene nove dodatne ozelenitve z drevesi, grmovnicami in vrtnicami plezalkami.