Novo»življenje« za odrabljene igrače

V goriškem Raštelu bodo zbirali odrabljene igrače v okviru akcije ISA Replay, ki si jo je zamislilo komunalno podjetje Isontina Ambiente. Zatem bodo zbrane igrače brezplačno na razpolago otrokom, zlasti tistim iz družin, ki doživljajo socialno stisko. Akcija je vključena v niz dogodkov, ki jih bo v Raštelu v prazničnem času izpeljalo združenje Via Rastello v okviru niza Mastelùt.

Igrače bo mogoče izročiti v petek, soboto in nedeljo, 10., 11. in 12. decembra med 10. in 19. uro pred hišno številko 60. Zatem bodo igrače vsem na voljo v petek, soboto in nedeljo, 17., 18. in 19. decembra med 10. in 19. uro pred hišno številko 16. Igrače, ki ne bodo našle novega malega lastnika, bodo izročili šolam in raznim društvom. Katere igrače bodo sploh zbirali? Videoigrice, stripe, knjige za otroke, kolesa in trikolesnike, namizne igre, sestavljanke in razne druge igrače. Iz podjetja Isontina Ambiente pojasnjujejo, da ne bodo zbirali igrač iz blaga, plišastih medvedkov, oblačil in obutve. Vse igrače, ki jih bodo zbirali, morajo biti v dobrem stanju.