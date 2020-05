Novogoriška občina pisala ministrstvu

»Glede na dogajanje na terenu predvidevamo, da se državi nista dogovorili o režimu na meji, potem ko je naša država v četrtek sprejela spremembe odloka glede ukrepov na mejnih prehodih. Zato se na kontrolni točki na Erjavčevi ulici pojavljajo težave ob prehajanju meje, mestna občina in Občina Gorica pa imata pri tem zvezane roke, saj meddržavne zadeve niso v njuni pristojnosti,« pravijo na novogoriški občini. Potem ko so prvim občanom, ki so oddali vloge za prehod kontrolne točke na Erjavčevi ulici v Novi Gorici, že izdali potrdila mestne občine za prehod, so prejeli informacije s strani Občine Gorica, zamejskih združenj in teh občanov, da jih italijanska policija na kontrolni točki na Erjavčevi ulici seznanja, sicer prijazno, da bodo morali upoštevajoč italijansko vladno uredbo ob morebitnem vstopu v Italijo v 14-dnevno karanteno. »To je sicer doslej veljalo za italijanske državljane, ki so lahko prišli v Slovenijo na obisk k sorodnikom, vendar so ob vrnitvi v Italijo morali v 14-dnevno karanteno. Ocenjujemo, da četrtkova sprememba vladnega odloka glede ukrepov na mejnih prehodih s tem ni dosegla svojega namena v celoti. Za pojasnila in takojšnje ukrepanje na meddržavni ravni smo zato že pod nujno zaprosili Ministrstvo za zunanje zadeve RS,« sporočajo z Mestne občine Nova Gorica.