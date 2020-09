Novogoriški policisti preiskujejo uboj

Na novogoriški policijski upravi preiskujejo sum storitve uboja na Goriškem. Zaradi telesnih poškodb je včeraj (torek) v zdravstveni ustanovi umrl moški. O kaznivem dejanju je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe.

Kriminalisti vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo, so zapisali, in zbirajo obvestila zaradi suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje zoper življenje in telo in bodo o vseh znanih okoliščinah sproti obveščali pristojno državno tožilstvo. Drugih podatkov pa za zdaj, zaradi poteka preiskave, ne razkrivajo.

Policiste so včeraj iz šempetrske bolnišnice obvestili, da je zaradi hudih poškodb umrl moški, ki je bil pred nekaj dnevi menda pretepen, poročajo Primorske novice.