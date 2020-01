Novorojenčki v Tržiču niso počakali na leto 2020

Na prvi dan v letu se ni v tržiški porodnišnici rodil noben otrok, kar pet dojenčkov pa je privekalo na svet 31. decembra. Rodili so se trije fantki in dve deklici. Mamo Alessio Biasi iz Krmina in očeta Luco Cittadinija je razveselil mali Thomas, ki je ob rojstvu tehtal 3,3 kilograma in meril 46 centimetrov. Mali John iz Ronk, ki se je rodil mami Mariigiulii Cava in očetu Bernardu Priscu, je ob rojstvu tehtal 3,4 kilograma, dolg pa je bil 50 centimetrov. Fantka, ki mu je ime Sazid, je rodila tudi mama Shahida Aktera. Novih članic se v novem letu veselita še dve družini: mala Erika se je pridružila sestrici Veroniki in tako osrečila mamo Maido Sibelia in očeta Mitjo Pintarja. Družina stanuje v Gorici. Roza pentljo so pripeli tudi za malo Humairo, ki se je rodila mami Salmi Rashid.