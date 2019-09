Novosti v Slovenski vasi

Tudi letos bo na priljubljenih Okusih ob meji v osrčju Gorice svojo »ustaljeno postojanko« imela Slovenska vas, skupna stojnica slovenskih društev v Italiji, ki bo sladokuscem ponujala široko ponudbo hrane in pijače ob zvokih raznih ansamblov. Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) bo pred Trgovinsko zbornico v Ulici Crispi kot ponavadi postavila že tradicionalni šotor.

»Letošnja izvedba Okusov ob meji bo naši Slovenski vasi prinesla kar nekaj novosti. Kot prvo bi želela izpostaviti novi jedilni list, ki bo v slovenščini in italijanščini gostom predstavil hrano in pijačo, ki bosta na voljo pri stojnicah naših društev,« je na včerajšnji predstavitvi skupne stojnice slovenskih društev napovedala predsednica ZSKP Franca Padovan. »Nekaj novosti bo tudi v šotoru, čigar notranjost bo letos nekoliko različna. Oder bo na sredini, tako kot lani, mize pa bodo drugačne. Namesto tradicionalnih miz bomo pod šotor letos prvič postavili manjše mizice, ki so vsako leto v stojnici Vinoteke Števerjanski griči. Mizice bomo pogrnili z novimi namiznimi prti,« je pojasnila predsednica in dodala, da bodo dekleta vokalne skupine Bodeča Neža priredile tudi otroški kotiček.

V četrtek, 26. septembra, ob 19.30, bo slovesno odprtje Slovenske vasi, na katerem bo sodeloval tudi slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice. »Letos bomo pripravili nekaj novega. Na odprtju bo občinstvo zabavala tolkalna skupina gojencev naše šole in društva Arsatelje,« je pojasnila ravnateljica centra Emil Komel Alessandra Schettino. Sladokuscem bodo dobrote ponujala društva Sabotin iz Štmavra, F.B. Sedej iz Števerjana, Vrh Sv. Mihaela in Hrast iz Doberdoba, pridružili pa se jim bosta še stojnici Zveze s pivom in Vinoteke Števerjanski griči.

»V petek zvečer bo občinstvo zabavala skupina ABC, v soboto pa skupina Love Guns. Obe sta rosno mladi in to je tudi naš cilj, saj skušamo v našo vas privabiti čim več mladih obiskovalcev. V nedeljo bo kot vsako leto nastopila skupina Briški kvintet,« je še povedala predsednica Franca Padovan.