Nujna naveza z gostinci

Na goriški občini potekajo srečanja s ponudniki nastanitev v vidiku leta 2025, ko bo Nova Gorica skupaj z Gorico Evropska prestolnica kulture. Prejšnji teden so se občinski upravitelji srečali s hotelirji, včeraj in v torek so prišli na vrsto upravitelji bed&breakfastov in sobodajalci.

»Predvsem na zadnjih dveh srečanjih je prišlo do izraza, da Gorica in okolica že privabljata turiste. Upravitelji bed&breakfastov in sobodajalci so nam povedali, da so imeli od sprostitve protikoronskih omejitev konec maja kar nekaj obiskovalcev,« pojasnjuje pristojni občinski odbornik Roberto Sartori, ki dodaja, da so turisti, ki prihajajo na Goriško, že vnaprej pripravili podroben načrt za svoje potovanje. »Turistov ne vidimo "tavati" po mestu, ker že pred prihodom vedo, kaj jih zanima. Dobro si pripravijo svoje potovanje in že vnaprej rezervirajo nastanitev, oglede razstav in podobno. Nekateri iz Gorice odhajajo v hribe, drugi obiščejo Gradež in Trst, spet tretji se odpravijo v Brda, Novo Gorico in bližnje kraje,« pravi Sartori in pojasnjuje, da so upravitelji bed&breakfastov in sobodajalci opozorili tudi na vrsto težav. »Ob nedeljah in ponedeljkih je v mestu odprtih zelo malo restavracij. Turistom pomagajo z zemljevidi, na katerih označijo odprte lokale, ki pa jih ni dovolj. Zaradi tega bomo v prihodnje izpeljali srečanje, na katerega bomo ob ponudnikih nastanitev povabili tudi gostince. Med njimi je treba vzpostaviti sodelovanje; če imamo deset restavracij, bi jih lahko eno nedeljo delalo pet in mogoče naslednjo nedeljo drugih pet, tako da bi imeli turisti vedno na voljo dovolj izbire,« razmišlja Sartori. Ponudniki nastanitev so opozorili, da je treba pripraviti tudi turistične pakete in obiskovalcem ponuditi čim več doživetij. »Turiste je treba seznaniti z vsemi zanimivimi kraji, ki jih lahko obiščejo v Gorici in Novi Gorici, v Brdih na obeh straneh meje in tudi v vsej bližnji okolici. Tako bodo v naših krajih ostali ne samo dva do tri dni, temveč tudi en teden in več,« poudarja Sartori, po katerem bodo za promocijo naših krajev morali pripraviti tako nove papirnate zgibanke kot tudi spletne strani, na katerih bodo na enem mestu zbrane vse potrebne informacije.