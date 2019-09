O stvareh je treba govoriti

»Za preprečevanje je potrebno poznavanje, za poznavanje je potrebno, da se o stvareh govori.« Tako je na včerajšnji predstavitvi dogodka »Il bello delle donne«, ki bo letos drugič potekal v parku goriške prefekture jutri, 15. septembra, povedala občinska odbornica Silvana Romano. Ob njej so za mizo v eni izmed dvoran palače na Travniku sedeli prefekt Massimo Marchesiello, predstavniki varnostnih organov in osrednjih prirediteljev dogodka, združenj

SOS Rosa in Andos. Luisa Salatei je za združenje SOS Rosa, ki pomaga žrtvam nasilja v družini, tudi predstavila nekaj podatkov: v tem letu so do 11.

septembra pri združenju sprejeli 129 žensk, od katerih se jih je 67 prvič zateklo k njim. Njihova srednja starost je bila 44 let, bile so v veliki meri (99) Italijanke, zastopanih pa je še 22 drugih narodnosti. Za nasilje je bil v vseh primerih kriv sedanji ali nekdanji partner. Od vseh žensk, ki so jih sprejeli pri združenju, kjer jim nudijo raznoliko pomoč, jih je 28 prijavilo storilca varnostnim organom. Tudi združenje Andos, ki pomaga ženskam pri preventivi in oskrbi po operaciji zaradi raka na dojkah, svojim uporabnicam nudi raznolike dejavnosti. Predsednica Rosa Benedetic je poudarila, da je v zdravljenje pomembno vključevati tudi družinske člane.

Možje, sinovi, partnerji so dobrodošli tudi na jutrišnji prireditvi, ki obiskovalce vabi od jutra do večera. Od 9. ure, ko se bodo zvrstili nagovori prirediteljev in prefekta, sledijo okrogla miza o nasilju v družini in na spletu in popoldansko predavanje o uspešnih podjetnikih in podjetnicah Furlanije Julijske krajine.

Osrednji trenutek v dnevu, ki je namenjen ozaveščanju in nabirki prispevkov za omenjeni združenji, bo »roza obarvan brunch«, na katerega se morajo zainteresirani obvezno prijaviti. Prispevek, ki bo v veliki meri šel dobrodelnima združenja, znaša 35 evrov, zainteresirani naj se prijavijo pri slaščičarni L’oca golosa na Korzu Italia. Prefekt Marchesiello posebej poziva Goričane, naj bodo čim bolj radodarni. Celodnevno dogajanje bo zaključil koncert skupine Freevoices. Celoten program najdete na Facebook strani »Il bello delle donne Gorizia«.