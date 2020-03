Ob 17. uri se v Vrtojbi začne izvajanje ukrepov

Na mejnem prehodu Vrtojba bosta policija in Rdeči križ začela z ukrepi. Slovenska vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela sklep, da se bo že danes na meji z Italijo začela izvajati kontrola vstopa v Slovenijo, zato se je na novogoriškem včeraj iz ure v uro pričakovalo, kdaj bo na mejo prišla policija in začela izvajati ukrepe. Na mejnih prehodih Solkan in Erjavčeva smo se osebno prepričali, da dopoldan ni bilo kontrole, ravno tako se je z avtomobilom brez težav dalo prehajati mejo na Rožni Dolini in v Šempetru pri Gorici. Na italijanski strani pa so italijanski policisti potnike pregledovali v obeh smereh, na vsakem mejnem prehodu so se zadržali nekaj časa. Ob 12. uri so na nekdanji mednarodni mejni prehod v Vrtojbi in na Robiču prišli slovenski policisti in po besedah tiskovnega predstavnika novogoriške policijske uprave, Deana Božnika, izvajali redne naloge policije – nadzorovali promet. Tudi oni so čakali na to, da v Ljubljani potrdijo napovedane ukrepe, ki so jih danes v primerjavi z včerajšnjimi napovedmi, nekoliko spremenili: »Slovenija ne zapira meje z Italijo, ampak pripravlja ukrepe, na podlagi katerih se bo na meji z Italijo začel izvajati nadzor nad zdravstvenim stanjem potnikov. Ukrepe ravnokar pripravljamo. Dorekli pa smo že, da na mejni črti z Italijo vzpostavimo šest kontrolnih točk: Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije, Krvavi Potok. Vse ostale poti se zaprejo, ceste bodo zaprle občine,« je na tiskovni konferenci ob 12. uri objavil slovenski minister za zdravje, Aleš Šabeder. Pred kratkim pa smo neuradno izvedeli, da ob 17. uri na mejnem prehodu Vrtojba policija in Rdeči križ začneta z izvajanjem ukrepov. Kako bodo občine zagotovile zapore cest do ostalih mejnih prehodov, v tem trenutku še ni znano.