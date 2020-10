Ob deseti obletnici nov logotip za oslavsko rebulo

Eno, edinstveno vinorodno okolje, ena vinska sorta, sedem proizvajalcev, sedem vrhunskih vin. Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja je za svoj nov logotip izbralo prerez grozdne jagode. Z večplastnostjo grozdne jagode opozarjajo na številne »duše« proizvajalcev, ki se med sabo razlikujejo, združuje pa jih gojenje in pridelovanje rebule ter širša promocija potenciala domačega okolja.V osrčju Oslavja, pri kleti Fiegl, je Združenje proizvajalcev rebule včeraj predstavilo nov logotip za uporabo na steklenicah rebule in drugem promocijskem materialu, obenem pa se je včeraj začela letošnja izvedba promocijskega dogodka Ribolliamo. V sončnem jesenskem dnevu so se predstavniki sedmih proizvajalcev (Dario Princic, Fiegl, Gravner, Il Carpino, La Castellada, Primosic, Radikon) zbrali za prikaz in razlago novega logotipa in za simbolični podpis plakata, s katerim se proizvajalci obvezujejo, da bodo logotip uporabljali v svoji proizvodnji in pri promociji rebule.

Martin Figelj, že tri leta predsednik združenja, je navzoče spomnil, da je združenje letos doseglo pomemben cilj, in sicer praznovanje desete obletnice obstoja. Ob promociji maceriranih vin je združenje v zadnjih letih pridobilo tudi pomembno vlogo v promociji širšega območja. »Kljub pandemiji je obisk Oslavja v letošnjem poletju bil zelo dober. Ljudi vedno bolj zanima turizem v bližnjih krajih, turistična izkušnja v mirnem okolju, brez gneče. Oslavje je za tak tip obiska kot nalašč,« je še povedal Figelj.