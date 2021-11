Ob Doberdobskem jezeru prvič opazili črne štorklje (foto)

Na dolg seznam ptic, ki obiskujejo Doberdobsko jezero, je treba dodati še črno štorkljo (lat. Ciconia nigra), ki velja za redko in tudi zelo plaho vrsto. Konec avgusta je tri primerke v svoj objektiv ujel doberdobski fotograf Marino Černic, sicer zgleda, da se je ob jezeru zadrževala še četrta. Šlo je za mlade primerke, verjetno stare eno leto, ki so med selitvijo postali ob Doberdobskem jezeru. Ornitolog Paolo Utmar pojasnjuje, da še niso opazili gnezd črnih štorkelj v Furlaniji - Julijski krajini, medtem ko v Sloveniji gnezdijo v Krakovskem gozdu, na Ljubljanskem barju, Cerkniškem jezeru, ob Murski Šumi in v dolini Soteske pri Kamniku. Število gnezdečih parov v Sloveniji počasi narašča. Za razliko od belih štorkelj, ki se ne bojijo človeka, ga črne štorklje ne prenesejo, zato so njihova gnezda večinoma v poplavnih gozdovih. Hranijo se z ribami, pupki in dvoživkami, ki jih plenijo v plitvi vodi. Pred leti so črno štorkljo iz Pomurja opremili z GPS oddajnikom in jo poimenovali Franček. V dvajsetih dneh je Franček opravil 2500 kilometrov; na podlagi GPS signala so ugotovili, da je preletel cel Apeninski polotok, nakar je nekaj dni postal na Siciliji, preden se je odpravil v Afriko. Prečkal je Saharsko puščavo in nazadnje v začetku novembra 2014 dosegel severni del Nigerije.