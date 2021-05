Ob Giru tudi okrašene izložbe, gala večer in še marsikaj

Do čezmejne goriške etape kolesarske dirke Giro d’Italia manjka nekaj več kot dva tedna, že pojutrišnjem pa se bo začel niz spremnih dogodkov, s katerimi bo mesto počastilo odmeven športni dogodek. Od okrašenih izložb trgovin do animacije v Raštelu, »gala« večera v gledališču Verdi in skupne razstave umetnin tako slovenskih kot italijanskih otrok na Trgu Evrope / Transalpina. Ne bo manjkalo niti spremnih športnih dogodkov, kot so srečanje starodobnikov Mitteleuropean Race in etapa ljubiteljev kolesarjenja.

Po torkovi uradni predstavitvi treh etap, ki se bodo dotaknile Furlanije - Julijske krajine, se v soboto, 8. maja, začenjajo prvi spremni dogodki, z otvoritvijo izložb v trgovinah in lokalih mestnega središča, ki se bodo obarvale v rožnato barvo. Dejavnosti se bodo osredotočile predvsem na Raštel, po zaslugi krajevnega združenja, ki skrbi za oživitev ulice. Otroke bodo tako preko iger spodbujali k ozaveščanju o okoljskih tematikah, napovedujejo pa tudi prodajo kolesarskih dresov Zegla. Izkupiček prodaje bodo namenili pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo iz Trsta.V ponedeljek, 10. maja, ob 18. uri sledi že napovedan »gala« večer, na katerem bodo podrobno predstavili etapo iz Gradeža do Gorice. Večer pa bo predvsem poklon nekaterim izmed najbolj poznanih Goričanov v svetu športa. Z novinarjem Robertom Collinijem se bodo pogovarjali Giorgio Puja, Edy Reja, Fabio Capello, Bruno Pizzul, v videopovezavi pa tudi Dino Zoff.