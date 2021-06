Ob koncih tedna je bazen na Rojcah priljubljena izbira

Minuli konec tedna so v goriškem bazenu na Rojcah zapolnili skoraj vsa razpoložljiva mesta. Vročinski val in želja po ohladitvi nedaleč od doma sta naredila svoje. Odkar so lahko zopet odprli svoja vrata obiskovalcem, so upravitelji goriškega bazena – združenje ASD Gorizia nuoto – kar zadovoljni z obiskom, seveda »ob dobrem vremenu«. Tako notranji kot zunanji bazen so po sedemmesečnem mirovanju spet odprli 1. junija.

»Odziv je bil kar dober, ob lepem vremenu je bilo obiskovalcev veliko, konec tedna skoraj ni bilo več prostega kotička. Nikogar pa nismo poslali domov,« se posmeje Martina Gratton, podpredsednica združenja, ki upravlja bazen. »Naši zvesti obiskovalci pridejo vsekakor plavat, v zadnjih tednih se pozna tudi, da se je zaključil pouk, saj je veliko mladine. Ob koncih tedna gostimo pretežno družine,« pravi podpredsednica. Novogoriški bazen privablja Goričane že leta, po besedah Martine Gratton pa letos »konkurenco« še bolj občutijo. »Ponavadi je veljalo, da so nekateri Goričani obiskovali novogoriški bazen, v goriškega pa so radi zahajali Novogoričani, predvsem z otroki, saj je zunanji prostor bolj prijeten zanje. Spričo težav s prehajanjem meje pa imam občutek, da je letos težje, saj je Novogoričanov manj kot v prejšnjih letih,« razlaga podpredsednica združenja.V bazen lahko vstopi največ 290 ljudi, kar je tretjina mest, ki so ponavadi na voljo. Zunanji bazen je od ponedeljka do petka odprt od 12. ure do 19.30, ob sobotah od 10. do 20. ure, ob nedeljah od 9. do 20. ure. Vstopnica znaša od 1,50 do 5,50 evra, kdor želi samo plavati (do največ 1 ure in 15 minut) pa mora odšteti tri evre. Pokriti bazen je na voljo za plavanje od ponedeljka do petka od 7. do 8.30. Tudi letos je za vhod v bazen potrebna predhodna rezervacija preko spletne strani gorizianuoto.cloud, kjer lahko obiskovalci izberejo več možnosti: najem ležalnika, senčnika, šotora itd. Rezervacija ni potrebna za tiste, ki si želijo samo enournega plavanja.