Ob Kornu nastaja nova pot

Vzdolž struge potoka Koren v Novi Gorici nastaja nova povezovalna pot. Gre za območje od mostička pri osnovni šoli Frana Erjavca do Ulice Šantlovih, ki je bilo že doslej dobro obiskano s strani sprehajalcev in kolesarjev. Na brežini potoka ob omenjeni osnovni šoli pa se v sklopu nabora projektov, ki so jih občani izglasovali v sklopu participativnega proračuna, urejajo terase za posedanje in druženje. Bližnji stanovalci pa na vse skupaj gledajo s precej kritike in nezaupanja.

Nekateri tamkajšnji stanovalci so nad posegom občine razočarani – menijo, da je župan snedel svojo prvotno obljubo glede dolžine poti, ki bo namenjena kolesarjem – bojijo se, da bo dosti daljša od prvotnih načrtov. To pa za seboj prinese hrup, ki bo odgnal ptice, ki se zadržujejo ob Kornu, in veliko hitrejšo vožnjo, motorna kolesa ... saj da je nadzor nad uporabo takih površin premajhen oziroma ga sploh ni, opozarjajo. Poleg tega se bojijo, da bo za urejanje poti treba žrtvovati drevesa ob njej, predvidena javna razsvetljava pa da jim bo ponoči svetila v stanovanja. »Ljudje so jezni, ker jim bo vzet košček narave in sprehajalna pot. Tu ne potrebujemo kolesarskih poti,« nam je povedala stanovalka bližnjega stanovanjskega objekta.

»Projekt je predvsem usmerjen v to, da dajemo mestu promenado v stiku z vodo in naravo,« odgovarja novogoriški župan Klemen Miklavič. »Koren je edini potok, ki teče v bližini mestnega jedra. Zato smo tudi preuredili vse tam predvidene projekte: namesto štiri metre široke asfaltirane poti bo tam ožja, tri metre široka pot. Toliko pa po predpisih direkcije za vode mora biti zaradi morebitnih vzdrževalnih del na območju potoka Korna,« pojasnjuje župan. Pot tudi ne bo asfaltirana, temveč peščena s protiprašno prevleko. Ker bo ožja, se bodo lahko izognili drevesom. Večina dreves, ki so tam, bo torej ostala, posadili pa bodo tudi nove sklope dreves in dodali klopce, našteva Miklavič, ki zavrača tudi očitke glede dolžine poti, ki bo namenjena kolesarjem. Namenjena jim bo samo petina celotne poti, v večjem delu bo to torej pešpot.