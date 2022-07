Ob Kornu nove možnosti za izživljanje domišljije

V torek, 19. julija ob 16. uri, bodo ob nekdanji stari drevesnici ob Kornu odprli doživljajsko igrišče in kiosk Mobilet. Doživljajsko igrišče je eden od projektov, ki so ga občani potrdili v okviru participativnega proračuna novogoriške občine. Gre že za tretji projekt, ki bo ob Kornu zaživel iz participativnega proračuna.

»Vse se je začelo tako, da sem na Facebook strani zasledila doživljajsko igrišče v Mariboru in nato začela spremljati njihove aktivnosti. Odločila sem se, da bom tak projekt prijavila v participativni proračun novogoriške občine, občani pa so ga s svojim glasovanjem tudi potrdili. Od takrat se je sicer zamenjalo veliko možnih lokacij, a danes smo tu, in to z aktivnostmi, ki omogočajo mnogo možnosti za izživljanje domišljije,« je na včerajšnji novinarski konferenci poudarila Eva Zucchiati, pobudnica doživljajskega igrišča. Slednjega ob nekdanji stari drevesnici ob Kornu še ni, saj ga bodo odprli v torek, pobudnica projekta pa pravi, da si ga od začetne točke želijo graditi skupaj z otroki, ki bodo tudi njegovi glavni uporabniki. »Če bi kdo želel nuditi strokovno in tehnično usmeritev otrokom pri nastajanju doživljajskega igrišča kot prostovoljec, je seveda lepo vabljen,« je še dodala Zucchiatijeva. Poleg doživljajskega igrišča bo ob Kornu dobil prostor tudi kiosk Mobilet, ki so ga lani prvič postavili v Solkanu.