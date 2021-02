Ob kulturnem prazniku videopoklon Ljubki Šorli

Poklon ob slovenskem kulturnem prazniku so z ustvarjalnostjo in mladimi silami prilagodili razmeram. Mladi člani Prosvetnega društva Podgora so se letos odločili, da obeležijo slovenski kulturni praznik z videopoklonom. V posnetek, ki je na ogled na njihovem društvenem Youtube kanalu, so spletli recitacije pesmi Ljubke Šorli, posneli poglede na Sočo in Podgoro, preko dveh govornikov pa se osredotočili na lik Ljubke Šorli in Lojzeta Bratuža z zgodovinskega in literarnega vidika.

Naslov videopoklona je Na bregu ob Soči je raslo drevo, pri čemer so si izposodili prvi verz iz poezije Drevo ob Soči, ki jo je napisala Ljubka Šorli. Vezna nit skoraj 12-minutnega posnetka so prav Šorlijeva in njene pesmi. V vlogi recitatork in igralk nastopata Tamara Peteani in Nika Devetak. Osrednji prostor v posnetku pa imata govornika Jurij Klanjšček in Slavica Radinja, oba mlada profesorja na slovenskih srednjih šolah na Goriškem. Za scenarij in režijo sta poskrbela Daniel Peteani in Carlotta Nanut.