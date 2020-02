Ob povratku s Kitajske zagotavljajo, da je preplah odveč

Kitajski upravitelji bara v središču Štandreža so se v ponedeljek vrnili iz svoje domovine, kamor so se odpravili praznovat novo leto, ko se še ni razpasla epidemija koronavirusa. Domačini ju poznajo z imenoma Margherita in Giovanni, saj je za Kitajce dokaj običajno, da si ob prihodu v Italijo izberejo ime, ki se ga Italijani z večjo lahkoto zapomnijo.

»V ponedeljek smo se vrnili v Gorico, zdaj moramo biti deset dni doma in vsak dan preverjati, da nimamo vročine. Sicer smo vsi zdravi in nimamo nikakršnih zdravstvenih težav,« nam je zaupal Giovanni in pojasnil, da je v Evropo priletel iz Šanghaja. »V Parizu smo zamenjali letalo in zatem pristali v Benetkah. Na Kitajskem smo pred vkrcanjem na letalo opravili zdravniški pregled; izmerili so nam vročino in preverili, da ne kašljamo. Zatem smo se vkrcali na letalo in se vrnili domov,« je povedal naš sogovornik in pojasnil, da se je poletom iz Kitajske odpovedala samo Italija, medtem ko se v ostale evropske države lahko leti.

Giovanni je bil z družino v mestu Wenzhou, ki se nahaja petsto kilometrov južno od Šanghaja in ima tri milijone prebivalcev. Čeprav mediji poročajo, da je Wenzhou eno izmed mest, v katerih so odredili karanteno zaradi epidemije koronavirusa, Giovanni trdi, da ni opazil večjih težav. Po njegovih besedah je stanje kritično edino v Wuhanu, medtem ko drugod naj bi bile razmere pod nadzorom. »Ni razlogov za preplah,« trdi naš štandreško-kitajski sogovornik.