Ob priložnosti EPK bi papež Frančišek lahko obiskal Gorico

Goriški župan Rodolfo Ziberna meni, da bi Gorico ob priložnosti Evropske prestolnice kulture leta 2025 lahko obiskal celo papež Frančišek. Pred časom se je Ziberna mudil v Rimu skupaj z delegacijo županov iz cele države; ob tej priložnosti je imel čast, da je srečal papeža in se z njim pogovoril.

»Izkoristil sem trenutek in ga povabil v Gorico, da spozna naše čudovito območje in se poglobi v njegovo zgodovino. Prav v teh hudih trenutkih, ko se je Evropa ponovno prebudila v nočni mori vojne, za katero smo upali, da je ne bomo več izkusili, zadobi zgodovina naših krajev še večji pomen. V tem evropskem obmejnem pasu, kjer sta dve svetovni vojni pustili globoke rane, se je desetletja delalo, da smo ponovno zgradili odnose v znamenju sožitja in medsebojnega spoštovanja. Danes smo prišli do tega, da si bomo z Novo Gorico delili naziv Evropske prestolnice kulture,« pravi Ziberna.

Papež je po županovih besedah pokazal veliko zanimanje za Gorico; na goriški občini menijo, da možnost papeškega obiska ni tako oddaljena. Župan se spominja, da je leta 1992 Gorico obiskal takratni papež, Janez Pavel II. Na njegov obisk še danes spominja tabla na zidovih prefekture: prav na tisti točki je Wojtyla zagledal Travnik, kjer ga je čakala množica vernikov. Napis na tabli pa spominja na razmišljanje poljskega papeža o mestu: »Gorica, ki je na križišču miselnih tokov in raznih dejavnosti, zgleda imeti edinstveno vlogo, in sicer biti prag Italije, ki spravlja v stik latinski in slovanski svet: to je prag na vzhodno in srednjo Evropo«.