Ob prižigu božičnih lučk voščilo vsem občanom

Hladen in nekoliko vetroven večer je spremljal preprosto, vendar občuteno srečanje večjega števila števerjanskih občanov na trgu med cerkvijo, domom F. B. Sedej ter spomenikom padlim domačinom v NOB in žrtvam vojne. To je tudi najvišja točka Števerjana, od koder je krasen razgled na ostala Brda in na Furlanijo na eni strani, na drugi pa na Gorico in Novo Gorico z okoliškimi vzpetinami. Da tudi drugod živijo ljudje, obstajajo vasi in mesta, je vidno tudi ponoči, ko v daljavi zamežika na tisoče in tisoče lučk. To je bila tudi kulisa četrtkovega večera, ko je števerjanska občinska uprava pripravila krajšo slovesnost s prižigom lučk na drevescu ob trgu, s kratkim kulturnim programom, voščili in seveda družabnostjo s kuhanim vinom, ki se je ob mrzlem večeru še kako prileglo.

Srečanje je uvedel otroški pevski zbor društva F. B. Sedej, ki je pod vodstvom Martine Hlede zapel božično pesem iz bogate zakladnice slovenskih ponarodelih pesmi. Za sodelovanje se je najmlajšim v svojem nagovoru zahvalila števerjanska županja Franca Padovan, ki je vsem občanom zaželela, da bi v družinah preživeli miren in topel božič. Izrazila je tudi željo, da bi se pandemija, ki nas že preveč časa sili v osamo, odtujevanje in v omejevanje vsakodnevnih navad, pomirila. »Ostanite zdravi. Naj med nami prevlada mir in prijateljstvo,« je poudarila županja in izrazila željo, da bi praznične luči zažarele tudi v »očeh in srcih«. Zbranim je voščila veselo in polno zdravlja bližajoče se leto 2022 s poudarkom, da je prav zdravje tisto, ki nam omogoča, da uresničimo svoje želje in zamisli. Za njihovo delo se je zahvalila vsem društvom, ki delujejo v vasi in ki s svojo dejavnostjo širijo in bogatijo kulturno raven občanov. Zahvalila se je občanu Thomasu iz Ščednega, ki je daroval drevesce; zahvalo je izrekla tudi otrokom iz vrtca in osnovne šole, ki so s svojimi učiteljicami pomagali pri njegovi okrasitvi in vsem, ki so pomagali pri pripravi prijetnega večera. Nato je županja povabila otroke, naj z vzvratnim štetjem od 10 do 1 najavijo prižig luči, kar se je na veselje vseh pruisotnih tudi zgodilo.

Omeniti gre še, da so se prižiga prazničnih lučk udeležili tudi goriški podžupan Stefano Ceretta, vodja kabineta pri novogoriški občini, Gorazd Božič ter Tina Novak, predstavnica sosednje občine Brda.