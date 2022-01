Ob robu Sovodenj meketa osemsto ovc

Ob robu Sovodenj meketa čreda 800 ovc in 800 jagnjet, ki so v petek dopoldne prispele v vas iz Plodna - Sappade, od koder so se na pot odpravile lanskega septembra; med jesenjo in zimo so obiskale razne občine v Karniji in zatem v Furlaniji, naposled so prišle na Goriško, kjer so se najprej mudile v Romansu in Gradišču. V petek so prvič prišle tudi v Sovodnje; na travnikih ob robu vasi bodo ostale nekaj dni, zatem jih bodo premaknili na goriško letališče, po katerem se bodo pasle v nočnih urah. Konec februarja se bodo začele vračati proti Plodnu, kamor bodo dospele poleti.

Čredo spremlja izkušeni pastir po rodu iz Romunije, Ioan Stefu, ki skupaj z ovcami v iskanju čim boljših pašnikov na leto prepešači tisoč kilometrov!