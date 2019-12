V avli novogoriške železniške postaje bodo v sredo, 18. decembra, odprli stalno razstavo Bohinjska proga: Ob Soči po »tiru treh narodov«. Razstava, otipljiv rezultat čezmejnega sodelovanja, je nastala iz želje po konkretnejši predstavitvi Bohinjske železnice, njene vloge nekoč in danes ter želja vezanih na njeno posodobitev v prihodnosti. Stalna razstava sodi v projekt Čezmejnega parka Isonzo-Soča, ki ga je zasnovalo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO). Sofinancirana je v okviru Programa Interreg V-A Italia- Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Razstava bo na ogled po urniku železniške postaje Nova Gorica, vstop bo prost.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.