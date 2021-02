Ob večjem povpraševanju nove naložbe

»Ponudniki hitrega interneta so očitno zaznali večje povpraševanje, zato so se začeli odločati tudi za naložbe v kraje, ki jih doslej niso jemali v poštev. Na sovodenjski občini smo se ravno prejšnji teden srečali s podjetjem TIM,« pravi sovodenjska občinska odbornica Alenka Florenin in pojasnjuje, da je z nameščanjem kablov za zagotovitev hitrega interneta povezano tudi vprašanje izkopov in gradbenih del, na kar so v Sovodnjah posebno pozorni, saj je ravnokar v teku obnova pločnikov v Prvomajski ulici. Podjetje TIM se kakorkoli zanima za zagotovitev hitrega interneta le v Sovodnjah in na Peči. »Na žalost se podjetja odločajo za naložbe samo, kjer je več gospodinjstev. Zaradi tega podjetje TIM namerava širokopasovno povezavo zagotoviti Sovodnjam in Peči, kjer ima svoji telefonski centrali. Med njima bo potreben izkop za položitev kablov,« pojasnjuje Alenka Florenin, po kateri si občinski upravitelji na srečanjih s ponudniki hitrega interneta prizadevajo, da bi ga dobili prav vsi občani. »Ko je še obstajala družba SIP, so telefonske kable speljali prav do vsake hiše; danes je pač drugače,« ugotavlja naša sogovornica in razlaga, da so se že srečali tudi s predstavniki podjetja Eolo, ki ravnokar krepi svojo prisotnost v goriški pokrajini; povezavo s hitrostjo 30 Mb na sekundo namerava zagotoviti v občinah Fara, Gradišče, Mariano, Medea, Moraro, Romans, Koprivno, Gorica, Moš, Zagraj, Šlovrenc, Špeter ob Soči, Sovodnje, Turjak in Vileš.

»Eolo ima to prednost, da ne potrebuje izkopov, saj se poslužuje radijskega signala. Z okrepitvijo oddajnikov na Debeli griži v zagrajski občini in na Kalvariji bodo predvidoma uspeli kriti večji del sovodenjskega občinskega ozemlja, tudi Gabrje. Že sedaj zagotavljajo kolikor toliko dobro povezavo; izjemo predstavlja Vrh, kjer signal doseže le del Cotičev, zato smo tehnike podjetja Eolo pozvali, naj najdejo ustrezno rešitev še za ostali del vasi,« pravi Alenka Florenin, ki svetuje občanom, naj s tehniki preverijo jakost signala in razne možnosti, ki se jim ponujajo, preden se obvežejo z enim operaterjem. Poleg tega pojasnjuje, da so danes povezave preko radijskega signala večkrat boljše od kabelskih povezav; to še zlasti velja, če so gospodinjstva zelo oddaljena od kabelskih vozlišč, tako da do njih ne seže dovolj močan signal.