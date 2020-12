Ob večnamenski dvorani še podzemno parkirišče

Zapuščena športna palača Bigot v Podgori se bo prelevila v večnamensko prireditveno dvorano, ki bo lahko gostila tudi odmevne glasbene in druge dogodke, pod nekdanjo tržnico na debelo med Boccacciovo in Cadornovo ulico pa bodo zgradili večje podzemno parkirišče. Načrta, za izpeljavo katerih namerava goriška občinska uprava skleniti javno-zasebno partnerstvo, je v četrtek podkrepil sklep deželnega odbora Furlanije - Julijske krajine, ki bo za njuno uresničitev namenil Občini Gorica okrog devet milijonov evrov. Sredstva je deželna uprava vključila v preko 350 milijonov evrov vreden načrt, s katerim bo v triletju 2021-2023 financirala vrsto javnih gradbenih del po vsem deželnem ozemlju.

Podrobnosti dveh projektov, ki jih doslej goriška občina ni obešala na veliki zvon, je za Primorski dnevnik razkril Stefano Ceretta. Podžupan ter odgovorni za športne dejavnosti in mobilnost v mestni upravi jima namreč že dalj časa pobliže sledi in vzdržuje stike z zasebnimi investitorji, katerih imena za zdaj še ne razkriva.

Pogovori glede obnove športne palače Bigot, ki žalostno propada, so se začeli pred dvema letoma. »Že v začetku mandata smo ugotovili, da je športna palača zaradi stroškov kurjave in iz varnostnih razlogov neuporabna. V sanacijo bi morali vložiti ogromno denarja, zato smo bili primorani objekt zapreti; to seveda ni bila lahka odločitev. Nato pa smo dobili ponudbo zasebnikov, ki bi želeli v javno-zasebnem partnerstvu spremeniti športno palačo v večnamensko dvorano: gostila bi lahko večje koncerte, tekme in druge dogodke. Take dvorane v bližini ni. Za gledalce bi bilo na voljo približno 6000 mest,« poudarja Ceretta.

Taisti investitorji so po podžupanovih besedah izrazili interes tudi za gradnjo podzemnega parkirišča s približno 340 mesti ob nekdanji tržnici na debelo v Boccacciovi ulici. O parkirišču je bil govor že v času Romolijevega županovanja v okviru projekta Leonardo, ki pa se ni nikoli uresničil. »Nov projekt temelji na drugačnih predpostavkah. Povezan je z načrtom obnove in poživitve pokrite tržnice, za katerega se zavzemamo s Trgovinsko zbornico in bi močno povečal privlačnost tega dela mesta, pa tudi z novim prometnim načrtom in željo, da nadgradimo kolesarsko mrežo v naši občini. Ko bomo imeli podzemno parkirišče, bomo lahko ukinili več plačljivih parkirnih mest na ulicah in tako pridobili prostor za kolesarske steze. Boccacciova ulica bi postala pomembno prometno vozlišče: avtomobilisti bi lahko tam parkirali, si izposodili kolo in se z njim odpravili na kolesarjenje po čezmejnem goriškem območju. V tem okviru ima gradnja podzemnega parkirišča in tudi večnadstropnega parkirišča v Manzonijevi ulici, ki nam ga opozicija očita, pomembno vlogo,« zagotavlja Stefano Ceretta.