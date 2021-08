Ob začetku gradbenih del napovedujejo novo mobilizacijo

V prejšnji dneh so izvedli nekaj gradbenih del na zemljišču v Ulici Ressel v industrijski coni ob robu Štandreža, kjer podjetje Metaenergiaproduzione načrtuje novo termoelektrarno s 148 megavati zmogljivosti. Sočasno z začetkom gradbenih del se oglaša naveza občanov in združenj, ki nasprotujejo gradnji termoelektrarne; da so zabrneli gradbeni stroji, jih je opozoril odbor EkoŠtandrrež, pri katerem so ravno tako prepričani, da je potrebna nova mobilizacija proti onesnažujočim obratom.

»Gradnji termoelektrarne ne nasprotujejo samo prebivalci Štandreža,« poudarjajo iz naveze občanov in združenj, ki opozarjajo, da so proti termoelektrarni sprožili kar dve nabirki podpisov, s katerima so si prizadevali za spremembo prostorskega načrta goriške občine. Pri tem poudarjajo, da občina ni vzela v poštev njihovih priporočil, temveč je vztrajala pri svojih prepričanjih. Iz naveze občanov in združenj pojasnjujejo, da bi dandanes zagovorniki gospodarskega razvoja morali stremeti po okolju prijaznih ciljih, pri čemer bi morali upoštevati, da ustava zagotavlja podjetniško svobodo, ki ne sme oškodovati življenja krajevnih skupnosti. Zaradi tega napovedujejo, da se bo mobilizacija še nadaljevala; pozorno bodo spremljali vse faze gradnje nove termoelektrarne, sočasno bodo prirejali javne dogodke, s katerimi bodo javnost opozarjali na razne okoljske vozle - od emisij škodljivih snovi v ozračje in zvočnega onesnaževanja do izgube termične energije pri proizvodnji elektrike in ničnih učinkov na zaposlitveno raven.