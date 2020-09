Oba sta se upirala viharjem

»Združuje ju goriški prostor, v katerem sta delovala in ustvarjala, zato je pomembno, da se ju spominjamo in ohranjamo njuno kulturno zapuščino.« Tako je bilo slišati na spominskem sprehodu ob dediščini Ljubke Šorli in Franceta Bevka, ki so ga včeraj dopoldne organizirali Javni sklad RS za kulturne delavnosti Nova Gorica, Zveza kulturnih društev Nova Gorica, Krajevna skupnost Nova Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Kulturni center Lojzeta Bratuža, Kulturni dom iz Gorice, Zveza slovenskih kulturnih društev in Zveza slovenske katoliške prosvete. Letos namreč mineva 130 let od rojstva Franceta Bevka in 110 let od rojstva Ljubke Šorli: kulturnika sta kljub vojnama in fašističnemu preganjanju prav v Gorici uresničila svoja ustvarjalna hotenja, v tesni povezanosti s skupnostjo in njenim zaničevanim jezikom in v znamenju ohranjanja slovenske kulturne dediščine.Na pohodu, ki se je začel pred kipom Franceta Bevka v mestnem parku ob Bevkovem trgu v Novi Gorici, so se številni udeleženci spominjali dveh protagonistov slovenske kulture in zgodovine ter si ogledali kraje, ki so najbolj zaznamovali njuno življenje na Goriškem. Figuri sta ponovno oživeli ob govorih literarnih in zgodovinskih izvedencev ter recitacijah poezij.

Sprehod se je od Bevkovega trga nadaljeval po Erjavčevi ulici, na Goriščku mimo Gregorčičeve cedre, nato pa do dvorišča Bratuževe domačije v Ulici Foscolo.