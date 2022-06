Na občinskih volitvah, ki bodo 12. junija v Gorici, se bo za mesto župana potegovalo sedem kandidatov. Med njimi je Franco Zotti, ki ga podpira lista Zotti contro tutti.

Zakaj ste se odločili, da kandidirate?

Občani so naveličani politike, ki jo vodijo kravatarji in naposled ne daje prav nobenih rezultatov, če izvzamemo obljube, temveč samo odžira, kar je vrednega ostalo. Kdor ljubi naše mesto, ne more prenašati vsega tega; prepričan sem, da predstavljam prelomnico s preteklostjo, ki jo Gorica še kako potrebuje.

Po čem se razlikujete od ostalih županskih kandidatov?

Po neizmerni ljubezni do tega mesta. Kot voznik avtobusov sem imel možnost zelo dobro spoznati Gorico, njene težave in še zlasti ljudi, ki potrebujejo pomoč, med katerimi so še posebej starejši in mladi. Že dvajset let imam vsak dan priložnost, da prisluhnem prav vsakemu uporabniku javnega prevoza. Gorica potrebuje preporod, potrebuje pošteno osebo, ki je pripravljena se pogovarjati z občani.

Kakšno mesto je danes Gorica?

Gorica ni več eno mesto; odvzeli so ji tudi pokrajino, spreminjajo jo v vas. Ni storitev za turiste, ni hotelov, muzeji niso odprti vsak dan, zdravstvo peša. Mesto nima prometnega načrta, tako da je mestno središče podobno labirintu. Trgovin zaradi interneta in pandemije skorajda ni več, industrije še manj. Davčni pritisk ne dopušča odprtja novih podjetij, če zraven nas imamo Slovenijo s skoraj polovico nižjo obdavčitvijo.

Na nepremičninskem trgu, v nastanitvenem in gostinskem sektorju je zadnje čase opaziti nekaj znakov prebujanja, po drugi strani število zaprtih lokalov še vedno presega število novih odprtij. Kako nameravate ukrepati na naštetih področjih?

Če ne bomo ustvarili delovnih mest, bo trgovski sektor zamrl. Imamo EPK, vendar nimamo hotelov. V Rimu si moramo izboriti davčne olajšave, da lahko preživimo ob slovenski konkurenci.

Če ne bi bilo stroškov za občinsko upravo, bi pristali na ponovno ustanovitev rajonskih svetov?

Gre za eno izmed glavnih točk mojega volilnega programa. Nekoč so predsedniki rajonskih svetov opozarjali občinski svet oz. župana na težave, tako da je bilo njihovo reševanje hitrejše.

V raznih predelih mesta se občani pritožujejo zaradi voznikov, ki ne upoštevajo hitrostnih omejitev. Kako bi konkretno rešili te težave in kje se bi najprej lotil dela?

V nekaterih krajih je potreben večji nadzor varnostnih organov. Grbine bi bile rešitev, če bi jih postavili na pameten način, kar se v zadnjih časih ni zgodilo. Na tovornem postajališču bi morali urediti dirkalno progo, tako da bi si tam mladi lahko dali duška, kar bi prispevalo k zmanjšanju števila »dirk« po mestu in obenem k poznavanju osnov varne vožnje.

Kako si predstavljate Korzo italia čez pet let?

Z dvosmernim prometom in z ustrezno zarisanimi kolesarskimi stezami na stranskih pasovih.

V kakšnem stanju je goriško zdravstvo?

V zadnjih dvajsetih letih smo bili priča stalnemu klestenju storitev in oddelkov v korist Tržiča in Trsta. Jasno je, da hočejo goriško bolnišnico spremeniti v skupek ambulant. V Gorici se otroci ne rojevajo več; če pa imaš otroka, moraš v primeru potrebe v Tržič, saj nimamo pediatrične urgence. Številne oddelke so že oklestili, dobri zdravniki počasi zapuščajo Gorico. V bistvu smo kot bolnik v terminalni fazi bolezni, za katero verjetno ni več pomoči.

Če bi vam slovenska konzulta pri goriški občini predstavila nekaj konkretnih in utemeljenih predlogov, bi vzeli v poštev poimenovanje središčne ulice ali trga po kakšni ugledni kulturni ali zgodovinski slovenski osebnosti?

Zakaj pa ne? Misliti moramo kot skupna entiteta, zato naj bo proslavljanje slovenskih zgodovinskih osebnosti dobrodošlo. Živimo na isti zemlji, meje, ki nas ločujejo, so le še v glavah.

Podpirate uvedbo pouka slovenščine v italijanskih šolah v gorici?

Nedvomno je poznavanje jezika sosedov v obmejnem območju koristna. Po drugi strani se sprašujem, ali je smiselno, če upoštevamo, da slovenščino v svetu govorita »samo« dva milijona ljudi. Po mojem mnenju bi bilo bolj koristno, če bi slovenščino v šolah poučevali izven rednega urnika; kogar zanima, bi tako dobil ustrezno pripravo.

Leto 2025 je pred vrati. Bo Gorica na srečanje z Evropsko prestolnico kulture prišla pripravljena?

Gorica trenutno ni pripravljena, ker občinski upravitelji – isti kot ob stoletnici prve svetovne vojne – niso še storili ničesar. Poleg tega danes mesto propada; prihodnji mestni upravitelji bodo imeli težko nalogo, če bodo hoteli, da Nova Gorica, prava lokomotiva zamisli, ne bo tudi sama slabo izpadla.

V kaj mora Gorica vlagati, če odmislimo kulturo in turizem?

Oživiti je treba industrijo in zagotoviti zaposlitev občanom. Mlade moramo zadržati v mestu; poskrbeti moramo, da bo privlačno (z diskotekami ali tematskimi parki). Spet je treba vlagati v šport – košarko, hokej, biljard, ki nosi ime po našem mestu. V Gorici je veliko starostnikov, ki potrebujejo več dnevnih centrov, kjer bi preživljali čas. Če bom izvoljen za župana, bom s svoje plače vsak mesec poklonil 2000 evrov revnejšim občanom in 2000 evrov športu, avtobusi za občane nad 70. letom starosti bodo brezplačni, plenice in mleko v prahu za dojenčke bodo na voljo po nabavni ceni.

Kako si predstavljate Gorico in Novo Gorico čez 20 let?

Skupno mesto, skupen jezik, vsi mladi kot bratje, ki bodo pozabili na grozodejstva, do katerih je prišlo na obeh straneh. Mesto bo futuristično; na voljo bodo delovna mesta, priložnosti za preživljanje prostega časa in šport, ki bodo vsem omogočali, da lepo živijo.