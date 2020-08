Občanom pomoč zaradi posledic koronavirusne gospodarske krize

Doberdobski občinski svet je na četrtkovem zasedanju sprejel vrsto sklepov, s katerimi želijo pomagati občanom, ki so zaradi gospodarske krize utrpeli finančne posledice.

Občinski svet je soglasno sprejel pravilnik za določitev tarif za nepremičninski davek IMU. »Odločili smo se, da davčni količnik obdržimo na nivoju lanskih tarif, čeprav ga je država medtem povišala. Za doberdobsko ozemlje je predvsem v ospredju tarifa, ki zadeva "druge hiše", t.j. hiše, ki so jih občani v marsikaterem primeru podedovali, in na katerih morajo plačevati davek. Zaradi koronavirusa je marsikdo bil na čakanju ali je izgubil službo, skratka bo imel finančne posledice; občina želi na ta način pomagati občanom. S tem, da obdržimo količnik na nivoju lanskega, se namreč kot občina odpovemo 18.000 evrom, kar za majhno občino, kot je doberdobska, seveda ni malo,« razlaga župan Doberdoba Fabio Vizintin.

Ob tem je občinski svet v četrtek sprejel spremembo št. 5 proračuna za obdobje 2020-22. V sklopu spremembe so 56.000 evrov namenili znižanju davka na odpadke Tari. »Gospodarske dejavnosti bodo dejansko občutile precejšnje znižanje, v nekaterih primerih tudi izničenje, davka Tari. Denar je temu ukrepu že namenjen, vendar mora deželna oblast za vodo in smeti AUSIR sedaj rešiti še nekatere tehnične ovire v zvezi s finančnimi plani družb, ki upravljajo z odpadki. Posledično bomo kot Občina Doberdob odobrili finančni načrt hčerinske družbe Isontina Ambiente in odobrili tarife davka TARI za leto 2020. Računamo, da nam bo to uspelo septembra. Tudi to dejanje je izraz močne volje občinske uprave, da pomaga podjetnikom v doberdobski občini, ki so utrpeli posledice zaradi popolnega zaprtja in gospodarske krize zaradi koronavirusa,« še razlaga župan Vizintin.