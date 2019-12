Občina še ne ve, kdo je »skrivnostni« investitor

Preverili bodo uresničljivost načrta in ga v kratkem predstavili članom pristojne občinske komisije. Goriško mestno hišo so včeraj obiskali predstavniki podjetja Turin Aviation, ki so župana Rodolfa Ziberno seznanili s svojimi velikopoteznimi zamislimi za oživitev goriškega letališča.

»Goriška občina pozitivno ocenjuje prav vsak predlog za oživitev letališča, ki je tudi dejansko uresničljiv. Če se bo izkazalo, da so zamisli podjetja Turin Aviation dobre, smo jih pripravljeni takoj podpreti,« poudarja Ziberna. Podjetje Turin Aviation bi rado goriško letališče uporabljalo za humanitarne polete, uredilo bi tudi muzej letalstva in obnovilo dotrajana poslopja, v katerih bi dobile mesto razne rekreacijske vsebine in gostinske storitve. Industrijski načrt so včeraj županu in občinskemu odborniku Dariu Obizziju predstavili predsednik družbe Edwin Franco, pravna zastopnica Angela Giagnorio in glasnik Enzo Kermol; med drugim so povedali, da je ameriško podjetje pripravljeno vložiti v oživitev letališča 200 milijonov evrov, vendar niso pojasnili, kdo je pravzaprav »skrivnostni« investitor. Trojica je zagotovila, da bodo finančna sredstva za uresničitev zamisli na razpolago v italijanskem bančnem zavodu, komaj bo projekt operativen. Med včerajšnjim srečanjem so se dogovorili, da bodo poslovni načrt v kratkem predstavili še pristojni občinski komisiji. Projekt bi v prihodnje morali predstaviti tudi v Sovodnjah, saj so v načrtu med drugim zapisali, da bi potrebovali 2200 metrov dolgo asfaltirano vzletno stezo, pri čemer velja opozoriti, da je sedanja dolga le sedemsto metrov. Če bi hoteli res zgraditi preko dva kilometra dolgo vzletno stezo, bi morali razširiti letališče, pri čemer bi bilo odločilnega pomena ravno mnenje sovodenjske občine. Vsa zemljišča, ki bi prišla v poštev, se namreč nahajajo v sovodenjski občini; ob njih je več hiš, tudi Štradalta bi bila verjetno v napoto novi vzletni stezi, po kateri bi vzletala in pristajala velika letala za prevoz humanitarnih tovorov.