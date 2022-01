Občino pozivajo, naj imenuje varuha zapornikov

Občinski svetnik in načelnik Demokratske stranke Marco Rossi poziva goriško občinsko upravo, naj imenuje občinskega varuha za osebe, ki jim je bila odvzeta svoboda. Tovrstna figura je v preteklosti obstajala, vendar je ni več od leta 2017, ko so ukinili pokrajino. Do takrat je ta lokalna ustanova namreč skrbela za imenovanje varuha pravic zapornikov. Rossi je s svetniškim vprašanjem pozval goriškega župana Rodolfa Ziberno, naj sproži postopek za imenovanje te figure. Mreža varuhov obstaja na lokalni in državni ravni: na podlagi zakonodaje iz leta 2013 varuhi pozorno spremljajo razmere oseb, ki so zaprte v zaporih in drugih središčih, kjer je ljudem odvzeta prostost. Vloga občinskega varuha je, da jamči, nadzoruje in vzpostavlja dialog med ustanovami za zaščito pravic teh ljudi in spoštovanje zakonodaje.Po Rossijevih besedah je občinska uprava pritrdilno odgovorila na njegovo prošnjo. Načelnik DS se nadeja, da ne bo vse ostalo le pri besedah, temveč da se bo zahteva uresničila. Občina bi morala zdaj pripraviti razpis za izbor ustreznega kandidata. »Vprašal sem, ali misli občinski odbor imenovati to figuro do konca sedanjega mandata in kakšna je časovnica za objavo razpisa za izbiro kandidata. Dovolj bi se bilo zgledovati po bližnjih občinah, na primer po Občini Gradišče, kjer ta figura že obstaja,« pravi Rossi, ki je občinski odbor tudi opozoril, naj posreduje pri vodstvu goriškega zapora za izboljšanje razmer v njem. »Zaradi pomanjkanja osebja morajo zaposleni delati 8-urne namesto 6-urnih izmen,« pravi Rossi.