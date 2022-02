Občinski park bogatejši

V doberdobski občini v teh dneh brnijo gradbeni stroji, saj je v teku asfaltiranje raznih ulic. »V lanski proračun smo asfaltiranju nekaterih posebno dotrajanih odsekov vaških ulic namenili približno 71.000 evrov,« pravi doberdobski župan Fabio Vizintin in pojasnjuje, da so se dela začela pred nekaj dnevi. Z rezkalnim strojem so že odstranili zgornjo plast asfalta, ki bo nadomeščena z novo.

V Doberdobu bodo nov asfalt dobili razni odseki Goriške, Tržaške in Osimske ulice ter Ulice Boneti; na Poljanah bodo poskrbeli za asfaltiranje nekaterih odsekov Gubčeve ulice in Ulice Bratov Cervi, v Jamljah pa nekaterih odsekov Župančičeve ulice. Župan pojasnjuje, da so vse ceste, kjer bodo na sporedu dela, občinske. »Ponekod so dotrajani tudi pločniki, zato bi jih radi prekrili z novo plastjo asfalta. V tem primeru še nimamo finančnega kritja, saj moramo počakati na odobritev občinskega proračuna. Dolgoročno bi nekatere pločnike tudi celovito obnovili,« še razlaga župan.