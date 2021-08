Občinsko premoženje rešujejo pred propadanjem

»S temi sredstvi bomo lahko obnovili in v nekaterih primerih tudi na novo promovirali nepremičnine in občinsko premoženje, ki bi drugače bilo obsojeno na propadanje. Občina – ne le goriška, to je razširjen problem – namreč nima sredstev, ki bi jih lahko vlagala v stavbe, ki niso strateškega pomena,« pravi občinski odbornik Francesco Del Sordi. Nanaša se na sredstva, ki jih bo občina prejela v sklopu razpisa na ministrstvu za infrastrukture in trajnostno mobilnost. Nanj se je prijavila s projektom Gorizia possibile, pri katerem sta sodelovala tudi podjetje za neprofitne gradnje Ater in oddelek za strojništvo in arhitekturo tržaške univerze. Pred kratkim je občinska uprava izvedela, da je goriški projekt med izbranimi. Ministrstvo je skupno dalo na razpolago 854 milijonov evrov, goriška uprava pa bo za uresničitev projekta prejela 15 milijonov evrov. Dodatna dva milijona bodo črpali iz drugih kanalov.

Cilj ministrskega razpisa so ukrepi za izboljšanje kakovosti bivanja v mestih. Projekt Gorizia possibile se tega cilja loteva tako z urbanističnega vidika kakor glede na obširno občinsko premoženje. Ob obnovi stavb se bodo lotili prenove urbanega tkiva z ozirom na okoljske problematike. V projektu se prepletajo razna področja: od skrbi za okolje do urbanističnega načrtovanja ter javnih gradbenih del, vzdrževanja in promocije občinskega premoženja.Projekt temelji na dveh »zelenih oseh« mesta: osi zahod/vzhod, ki sledi dolini Korna, ter osi sever/jug, ki teče nekako od parka Basaglia do Trga Evrope / Transalpina. Prenovitveni načrt se osredotoča na območje osi zahod/vzhod. Osrednji del sredstev, kar 6,7 milijona evrov, bo šlo za prenovo Vile Frommer in njenega parka v Svetogorski četrti.