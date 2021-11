Občinsko stavbo čaka korenita obnova

Na števerjanski občinski stavbi se bodo v prihodnjem letu začela gradbena dela, po zaključku katerih bo občina potresno varnejša in energetsko učinkovitejša. Notranji prostori bodo uporabnejši, zunanji videz bo prijetnejši.

Občinski odbor je pred kratkim sprejel študijo tehnične in ekonomske izvedljivosti, ki jo je pripravil inženir Alessandro Ocera iz Gradišča. »Števerjanska občina je skupaj z drugimi briškimi občinami pred nekaj meseci prejela deželna sredstva za sofinanciranje naložb v občinske infrastrukture. V teku treh let bomo prejeli skoraj 553.000 evrov,« razlaga podžupan Marjan Drufovka. Že lansko leto je občina, prav tako z deželnim prispevkom, naročila načrtovanje za prilagoditev stavbe novi protipotresni zakonodaji. Po potrebnih preverjanjih se je izkazalo, da bodo dela na stavbi obsežnejša od pričakovanega, zaradi česar so se odločili, da bodo ob prilagoditvi protipotresni zakonodaji tudi prenovili napeljavo ter izboljšali energetsko učinkovitost stavbe. Celotna investicija bo znašala 1.620.699 evrov. Prispevek, ki ga je občina prejela od dežele, bo torej zadostoval le za prvi sklop del. »Ker bomo potrebovali dodaten denar, smo se že prijavili na nekatere deželne razpise, vendar smo tudi v neposrednem stiku z vlado Dežele FJK, da najdemo ustrezno rešitev. Odbornika za lokalno samoupravo Pierpaola Robertija smo že zaprosili za srečanje, na katerem se želimo pogovoriti o tem,« pravi števerjanski podžupan.