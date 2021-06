Obeta se dolga in napeta volilna kampanja

V Tržiču bodo občinske volitve komaj prihodnje leto, vendar se krajevni politični veljaki nanje že vneto pripravljajo. V levi sredini še nimajo enotnega kandidata, medtem ko se desnosredinske stranke bolj kot za župansko kandidaturo, ki je v bistvu že oddana sedanji županji Anni Cisint, prizadevajo, da bi znotraj svojega zavezništva pridobila čim večjo moč.

Že pred več meseci je izrazil svojo razpoložljivost k županski kandidaturi na čelu levosredinskega zavezništva Davide Strukelj, solastnik podjetja Timavo ship supply, ki je bil do pred kratkim predsednik tržiške zveze Lega navale. Strukelj je doživel podporo raznih tržiških sredin, vendar njegova kandidatura ni povsem po godu predstavnikom krajevne sekcije Demokratske stranke, ki bi raje kandidirala odvetnika Riccarda Cattarinija. V prejšnjih dneh se je njegovi kandidaturi zoperstavil občinski svetnik Faio Delbello; slednji se sicer ponuja za županskega kandidata, da bi prepričal Cattarinija, naj prepusti kandidaturo Struklju. Občinska koordinatorka Demokratske stranke Michela Percuzzi na celi črti nasprotuje Delbellovi kandidaturi in poudarja, da ima Cattarini podporo celotnega vodstva občinske sekcije. Spričo polemik je v prejšnji dneh Strukelj že napovedal, da je pripravljen storiti korak nazaj, takoj zatem so ga podprli razni predstavniki leve sredine, ne nazadnje je vse skupaj k pomiritvi strasti pozval deželni koordinator Demokratske stranke Christiano Shaurli, ki je prepričan, da bi morala leva sredina zgladiti nesoglasja in se poenotiti brez javnega prerekanja drug čez drugega. Shaurli je opozoril, da je leva sredina v preteklosti v Tržiču storila več napak, zato je čas za vzpostavitev sodelovanje med vsem njenimi komponentami, saj je pravi nasprotnik desna sredina z dosedanjo županjo Anno Cisint na čelu.

Nova županja Anna Cisint je od vsega začetka občino vodila zelo odločno; leva sredina je kritizirala številne njene odločitve, dokaj samovoljno vodenje občine ni bilo po godu niti deželnemu svetniku stranke Forza Italia Giuseppejo Nicoliju, ki ga je takoj po volitvah Cisintova vključila v svoj odbor. Lani se je Nicoli odrekel resorju za urbanizem in ostalim zadolžitvam, nakar je županjo večkrat ostro kritiziral; nazadnje v občinskem svetu ni podprl smernic za pripravo prostorskega načrta.