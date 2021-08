Obeta se ureditev vaškega središča

Števerjanski občinski odbor je sprejel prednačrt ureditve vaškega središča, ki ga bo uprava financirala z namenskim deželnim prispevkom. Njegovi osrednji cilji so izboljšanje cestnega omrežja, prometne varnosti in obnova urbanega območja. Osnutek projekta, za katerega je občinska uprava prižgala zeleno luč, zdaj nadaljuje svojo birokratsko pot. »Z deli naj bi začeli februarja prihodnjega leta,« napoveduje podžupan Marjan Drufovka.

Prednačrt je pripravil inženir Francesco De Cillia iz Vidma s svojim birojem. Poseg predvideva dela na dveh osrednjih območjih: na ostrem ovinku med vrtcem in osnovno šolo ter na območju, ki mu domačini pravijo Britof in zajema okolico cerkve.Na prvem območju se bodo osredotočili na tri velike železobetonske zidove, katerih površina je nekoliko dotrajana. Ob temeljitem čiščenju in popravilu bodo zidove obložili z lokalnim kamnom. Na ta način bodo tudi očem prijaznejši. Občinska uprava dalje razmišlja, da bi enega izmed zidov poslikala, tako da bi turistom izrazili »dobrodošlico v Števerjan«. Pred leti so na podoben način poslikali zid na Bukovju. Drugo območje, kjer bodo vaščani in obiskovalci opazili spremembe, zadeva okolico cerkve. Na treh različnih mestih bodo s posebnimi tlakovci označili točke, kjer so nekoč bili stari vhodi v vas.