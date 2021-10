Obeta se zelo kakovosten letnik

Kakovost vin letnika 2021 bo zelo visoka, ugotavljajo v Kleti Brda. In to celo pri rdečih vinih. Vse kaže, da bi se, kar se slednjih tiče, lahko ponovil odličen letnik 2012 ali celo 1983, pravi Darinko Ribolica, njihov glavni enolog. »Letos smo pridelali 7.100 ton grozdja, kar je nekaj manj od povprečno pričakovanega letnega pridelka, ki znaša 7.500 ton,« glede količine pojasnjuje direktor Kleti Brda Silvan Peršolja.Pridelek tako belih sort kot rdečih v Goriških Brdih ocenjujejo za kakovostno nadpovprečnega. Brda sicer veljajo za izjemen teren za bela vina. »Za rdeča vina pa moramo bolj skrbno izbirati lege s primernimi lastnostmi. Merloti, posebno caberneti, potrebujejo za polno dozorelost in poln razvoj aromatike daljše zorenje, zato jih trgamo zadnje. Letošnja sončna, suha in ravno prav topla jesen je bila idealna za rdeča vina, ki bodo letos intenzivno obarvana, njihovi tanini pa bodo mehki in dozoreli,« opisuje Darinko Ribolica.

V Goriških Brdih so s trgatvijo modrega pinota in chardonnaya za osnovno vino za penine pričeli 2. septembra, redno trgatev pa pet dni kasneje. Zaključek načrtujejo v torek, 12. oktobra z zadnjimi grozdi cabernet sauvignona in cabernet franca. »Skupna povprečna cena bo letos 60 centov, kar je dobrih 15 odstotkov več kot lani, razpon cen za kilogram grozdja pa se bo gibal med 40 centi in 1,10 evra. Cena grozdja iz najboljših leg, ki poleg splošnih parametrov kažejo tudi posebne značilnosti vinograda, pa bo tudi 2 evra in več,« pravi Peršolja. V iskanju najvišjih in posebnih kakovosti v zadnjih letih tudi briški vinarji iščejo vinograde, ki poleg splošnih kakovostnih kriterijev izražajo posebno identiteto lege posameznega vinograda. »Da je lega res pomemben faktor, je potrdilo tudi lanskih 95 točk in zlata medalja za rebulo motnik Single vineyard iz vinograda Lisičk na britanskem ocenjevanju Decanter world wine awards,« dodaja Peršolja.