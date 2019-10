Objavili lestvico ob zaključku natečaja

Na goriški občini se je z ustno preizkušnjo zaključil natečaj za zaposlitev šestnajstih uslužbencev za potrebe raznih občinskih uradov. Na spletni strani so včeraj objavili začasno lestvico. V prihodnjih dneh bodo na občini izvedli še zadnja preverjanja pred zaposlitvijo; zadevala bodo kandidate, ki so prejeli enako število točk. V tem primeru bodo pri končni razvrstitvi upoštevali kriterije, ki so zapisani v 5. členu razpisa.

Prvih šestnajst mest so zasedli Elena Barbieri, Giorgia Piacenza, Andrea Reganzin, Rosalba Rosanò, Patrizia Zampi, Maria Battaglia, Giulia Sodano, Ilenia Donato, Ornella Liardo, Silvia Leban, Edward Perusin, Gabriele Razem, Andrea Carnelli, Barbara Magnis, Marina Marini in Raffaella Visintin. Končno lestvico bodo lahko izkoristile tudi druge krajevne uprave; kdor se ni uvrstil na eno izmed prvih šestnajst mest, tako lahko še upa v zaposlitev.