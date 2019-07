Objavili razpis za brv čez Sočo

V okviru čezmejnega projekta Isonzo-Soča je objavljeno dolgo pričakovano ponovljeno javno naročilo za izgradnjo brvi čez Sočo. Brv bo, kot je znano, namenjena pešcem in kolesarjem, povezovala bo levi in desni breg reke Soče: od Kajak centra v Solkanu preko Soče do navezave na obstoječo kolesarsko pot Solkan-Plave oziroma v nasprotnem kraku do kolesarske poti proti Italiji. Rok za oddajo ponudb zainteresiranih izvajalcev je 19. avgust.Če bo tokratni razpis uspel brez zapletov, naj bi z gradnjo začeli v novembru, zaključili pa do konca leta 2020, je včeraj za Primorski dnevnik povedala Fabiana Pieri, vodja projekta Isonzo-Soča. Za plačilo del izbranemu izvajalcu, ki bo gradil 120 metrov dolgo in 2,6 metra široko brv, je na voljo 1,4 milijona evrov, vsaka ponudba, ki bo to vsoto presegala, bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna. EZTS GO je za projekt Isonzo-Soča pridobil sredstva iz programa Interreg Slovenija-Italija.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.