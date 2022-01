Objavili razpis za direktorja zavoda GO!2025

Na spletni strani novogoriške mestne občine je bil včeraj objavljen razpis za direktorja javnega zavoda GO!2025, kandidati se nanj lahko prijavijo do 17. januarja. V javnosti se v zvezi s to funkcijo že nekaj časa omenja ime doktorice zgodovine Kaje Širok, do nedavnega direktorice Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Na »sceno« pa je konec lanskega leta prišel Gregor Karer, ki je za določen čas, do imenovanja direktorja s polnim mandatom, prevzel položaj vršilca dolžnosti direktorja tega javnega zavoda. V zadnjih dneh starega leta pa je prišlo do spremembe znotraj ekipe EPK: Vesna Humar, ki je imela najprej vlogo koordinatorke, v zadnjem času pa projektnega vodje, se je odločila za odhod.

»Na razpis za direktorja javnega zavoda GO!2025 se bom prijavil,« nam je včeraj na vprašanje, ali se namerava potegovati za direktorsko mesto v omenjenem zavodu, odgovoril Gregor Karer. »Razpis je izšel šele danes. Najprej ga bom pogledala, šele nato lahko dam komentar na to,« pa nam je na enako vprašanje pojasnila Kaja Širok, ki še dodaja: »Menim, da mora biti direktor tako pomembne institucije, kot je zavod evropske prestolnice kulture, nekdo, ki je na področju kulture mednarodno prepoznaven, ki je dejaven na področju delovanja javnih zavodov in ki dobro pozna tudi zakonodajo.«

Odhod Vesne Humar, ki je bila, skupaj z vodjo kandidature Nedo Rusjan Bric in ostalimi člani sicer maloštevilne ekipe, eden nosilnih stebrov kandidature in kasnejše zgodbe EPK – uredila in napisala je velik del obeh prijavnih knjig (t. i. Bid Book) – pa je marsikoga presenetil. Humarjeva pojasnjuje, da ji je delo na tem projektu prineslo ogromno poklicnega in zasebnega zadovoljstva, še zlasti pa tisti prelomni datum, 18. december 2020, ko je bila Nova Gorica skupaj z Gorico proglašena za nosilko naziva Evropska prestolnica kulture v letu 2025. Z omenjenim datumom pa se je po drugi strani začelo težko leto, nadaljuje sogovornica, saj so prva leta po razglasitvi za bodoče Evropske prestolnice kulture vedno težka, kar vedo povedati vsi, ki so šli skozi ta proces. »Ampak v našem primeru se je skozi mesece nabralo toliko razhajanj v pogledih na vodenje projekta, da sem začutila, da ne morem več odigravati neke konstruktivne vloge. Ko se to zgodi, lahko človek postane razdiralen, ali pa gre. Jaz sem se z vso odgovornostjo v tem trenutku odločila, da se raje umaknem. V tem ne vidim nič tragičnega, EPK je tek na dolge proge. V ekipi GO!2025 je malo ljudi, a so kakovostni in dobri in bodo zgodbo brez težav peljali naprej,« je prepričana Humarjeva.

Dosedanji ekipi je s koncem decembra sicer potekla pogodba, ki jo je imela sklenjeno z EZTS GO. V letošnjem letu bodo sklenili nove pogodbe, vendar sedaj že z novim javnim zavodom GO!2025, ki je bil ustanovljen oktobra letos, novembra pa je, kot omenjeno, dobil ustanovnega direktorja Gregorja Karerja. Med njegovimi prvimi nalogami so zagon zavoda v praksi, postavitev kadrovskega organigrama in izvedba vseh ključnih postopkov za funkcioniranje zavoda, ki pa bo šele v prihodnjih mesecih dobil direktorja in kadrovsko zasedbo. Evropska komisija je na prvem virtualnem »monitoring« sestanku, ki je s predstavniki goriške in novogoriške občine ter ekipama EPK in EZTS GO potekal oktobra lani, izrazila skrb zaradi tedaj še nerešenih vprašanj glede upravljavske strukture projekta in imenovanja direktorja in umetniškega vodje. Zato je določila nov termin za »monitoring« sestanek, ki se bo odvil v letošnjem prvem četrtletju, kar je po mnenju poznavalcev precedens. Do tedaj si želijo slišati tudi sveže informacije glede projekta EPICenter in glede načrtovanih časovnic.

Razpis za novega direktorja je objavilo tudi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO, ki bo tesno sodelovalo z zavodom GO!2025 pri projektu EPK. Za razliko od prejšnjih, ki so bili »izposojeni« pri Informestu, bo novi direktor oz. direktorica 100-odstotno zaposlen pri EZTS GO.