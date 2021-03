Objestnež zapeljal čez zaporo na meji, policija za njim

Objestni voznik, ki je med divjo vožnjo po novogoriških nato pa še po goriških ulicah zagrešil celo vrsto kršitev cestnoprometnih predpisov, si je prislužil ukrepe slovenskih in italijanskih organov pregona. Poleg tega je čez mejo v Italijo zbežal čez zaprt mejni prehod med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico, a ga je kmalu ujela roka pravice.

Novogoriški policisti so v soboto nekaj minut pred dvanajsto uro hoteli v Novi Gorici ustaviti 43-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je zagrešil več cestnoprometnih kršitev, a je nadaljeval z vožnjo. Ko je opazil policiste, ki so s službenim vozilom zapeljali za njim, je pospešeno zapeljal v Ulico Gradnikove brigade in z nevarno vožnjo nadaljeval. Na semaforiziranem križišču Delpinove in Erjavčeve ulice je kljub rdeči luči zavil desno, nato pa z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval z vožnjo proti Italiji. Policisti so mu ves čas sledili z avtomobilom in ga skušali ustaviti z modro lučjo in kratkimi zvočnimi signali sirene, a niso bili uspešni. Voznik se je z avtomobilom nazadnje pognal naravnost proti mejnemu prehodu Erjavčeva/Škabrijelova in skozi tamkajšnjo zaporo: kot je znano, je omenjeni mejni prehod zaprt zaradi del na italijanski strani, kjer bodo v okviru sanacije potoka Koren vkopali cev s premerom dveh metrov, ki bo služila v protipoplavne namene.

Novogoriški policisti so vozniku v skladu s sporazumom o čezmejnem policijskem sodelovanju med državama sledili preko državne meje. Po približno 300 metrih in nadaljnji seriji hujših prekrškov je moški ustavil vozilo na dvorišču enega od stanovanjskih blokov, skočil iz vozila in peš skušal pobegniti slovenskim policistom, kar mu pa ni uspelo. Kmalu zatem so se na kraj pripeljali še goriški karabinjerji in voznika, sicer starega znanca organov pregona, prevzeli v postopek. Moški je slovenski državljan, ki živi na območju Gorice. Zaradi prekrškov, ki jih je storil med vožnjo v Novi Gorici in Gorici, bodo zoper njega ukrepali tako slovenski kot tudi italijanski organi pregona.