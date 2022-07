Obljubljajo vinsko kulinarično doživetje

V sinergiji je ključ uspeha. Da to velja tudi na vinsko kulinaričnem in turističnem področju, so prepričani pobudniki ekskluzivnega gastronomskega dogodka Sen kresne noči, ki bo v ponedeljek, 18. julija, ob 19.30 v letnem vrtu gostilne Al ponte del Calvario (Pri Mirkotu) v Grojni. Degustacijski večer prirejajo združenje Gorizia a tavola, goriška izpostava Slow Food, Okusi Krasa, SDGZ in Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja.

»Veseli me, da v vidiku pomembnega izziva, ki nas čaka – Evropske prestolnice kulture 2025 – vsi veslamo v isto smer. Pomemben izraz identitete našega prostora je namreč tudi kulinarika,« je na predstavitvi v parku mestne hiše povedal Fabrizio Oreti, ki je v občinskem odboru odgovoren za kulturo, njegov kolega Luca Cagliari, ki mu je župan Rodolfo Ziberna zaupal turistični resor, pa je izpostavil pomen sodelovanja med raznimi akterji pri promociji značilnih proizvodov Goriške.

Vinsko kulinarično razvajanje za največ sto udeležencev bo pripravilo sedem gostinskih lokalov z Goriške in Tržaške: sodelujejo Rosenbar, Pri Mirkotu, Pri Luni, Korsič, Turri, Al Cavallino, Manuela Rossi Moving Chef in društvena gostilna Gabrovec. Sladice bodo ponujale slaščičarna L’Oca golosa, pekarna Cozzutti ter sladoledarna Soban, jedi pa bodo spremljala vina pridelovalcev rebule z Oslavja, in sicer kleti Fiegl, Primosic, Il carpino, La castellada, Radikon, Dario Prinčič in Gravner.

Michela Fabbro iz restavracije Rosenbar je pojasnila, da bodo kuharski mojstri posameznih lokalov predstavili tradicionalne jedi v kombinaciji s proizvodi, ki jih v Furlaniji - Julijski krajini ščiti gibanje Slow Food. »Polžka« sta nazadnje dobila kraška ovca in rešeljikov med, ki bosta skupaj z rezijskim česnom, goriško rožo in drugimi dobrotami med protagonisti ponedeljkovega vinsko kulinaričnega doživetja. »Zahvaljujem se SDGZ in proizvajalcem rebule ter partnerjem s Krasa. Da lahko pokažemo, kaj vse premore naš prostor, moramo združiti moči,« je dejala Fabbrova, medtem ko je predsednik SDGZ Robert Frandolič poudaril, da so se snovalci tega večera osredotočili na dejanja, ne pa na besede. »Gorica, ki bo leta 2025 z Novo Gorico nosila naslov EPK, mora biti kulturna prestolnica širšega deželnega in čezmejnega prostora; vrniti ji želimo vlogo, ki jo je imela nekoč,« je pristavil.Martin Figelj, predsednik združenja proizvajalcev rebule, je izrazil prepričanje, da lahko goriški prostor obiskovalcem zelo veliko ponudi, nujna pa je večja usklajenost med različnimi akterji. »Ponedeljkov večer je poskus ustvarjanja teh sinergij, od katerih bomo vsi imeli korist. Nekaj podobnega bi želeli predlagati tudi v okviru dogodka Ribolliamo v oktobru,« je napovedal.

Predstavnik društvene gostilne Gabrovec Ervin Mezgec je izrazil upanje in prepričanje v uspeh ponedeljkovega večera, Jessica Štoka pa je spregovorila o pomenu povezovanja med kulturo in kulinariko v aktualnih turističnih trendih, saj sodobni gostje iščejo popolne izkušnje, ki zaobjemajo tudi kulinarično tradicijo. Za zaključek je opozorila, da je za udeležbo na večerji v Grojni rezervacija obvezna na e-naslovu info@sdgz.it. Zainteresirani naj pohitijo, saj je število mest omejeno.