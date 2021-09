Obnavljali bodo oddelek otroške nevropsihiatrije

Tako v tržiški kot v goriški bolnišnici se v kratkem obeta nekaj novosti. Podjetje Asugi je pred kratkim imenovalo izvajalca del za obnovo prostorov oddelka za otroško nevropsihiatrijo v bolnišnici San Polo v Tržiču. Na podlagi javnega naročila je najboljšo ponudbo naredilo podjetje ICI Impianti Industriali e Civili. Meseca junija je podjetje Asugi sprejelo končni in izvedbeni načrt obnove: stroške za načrtovanje je krilo združenje Dinamici Insieme per il volontariato, ki je v ta namen zbiralo sredstva dalj časa. Dela skupno znašajo 1.417.419 evrov. Najprej je združenje poskrbelo za prenovo vse notranje opreme oddelka, nato pa so krili stroške za načrtovanje novega oddelka. Dela naj bi se začela letos.

