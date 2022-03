Obnovili bodo nekdanji pnevmološki oddelek

Deželna vlada bo vložila skupno 51 milijonov evrov v obnovo raznih zdravstvenih objektov v Gorici in Krminu. Levji delež – približno 34 milijonov – bo šel za prenovo nekdanjega pnevmološkega oddelka v Ulici Vittorio Veneto, ki bo namenjen nebolnišničnim zdravstvenim storitvam.

»Gorici bo skupno šlo 43 milijonov evrov, pri čemer jih bo Dežela iz svojega proračuna zagotovila kar 40; krminska naložba je po drugi stani vredna nekaj več kot 8 milijonov, pri čemer jih bo Dežela dala na razpolago kar 7,« je napovedal deželni odbornik Riccardo Riccardi na včerajšnjem srečanju, kjer so županom nekdanje goriške pokrajine predstavili spisek vseh naložb, ki jih bodo v prihodnjih letih izvedli na Goriškem. Navzoč je bil tudi predsednik Dežele FJK, ki je poudaril, da bodo posebno pozornost namenili teritorialni zdravstveni oskrbi; mesta v bolnišnicah je po njegovih besedah treba zagotoviti tistim, ki jih res potrebujejo, saj se marsikatere zdravstvene težave lahko reši z ustrezno ambulantno oz. domačo oskrbo brez hospitalizacije.

V Krminu bodo obnovili prostore nekdanje bolnišnice, v kateri so danes razne ambulante in pisarne. Poslopje bodo prilagodili novi potresni zakonodaji; ob zaključku del bodo v nekdanji bolnišnici zagotavljali razne nebolnišnične storitve, za bolnike bo sicer na voljo tudi 20 postelj. V poslopju bodo prenovili tudi nekaj ambulant in drugih prostorov.

Nekdanji pnevmološki oddelek v ulici Vittorio Veneto že dolga leta sameva, tako da je stavba potrebna korenite obnove. Tudi v tem primeru bo objekt ob zaključku del namenjen zagotavljanju nebolnišničnim storitvam; vanj bodo preselili tudi cepilni center, ki danes deluje v dotrajanih prostorih ob nekdanji splošni bolnišnici. Riccardi napoveduje naložbe tudi v parku Basaglia; prenovili bodo neizkoriščene prostore med paviljonoma C in D, kjer bodo uredili center za predporodno in poporodno obravnavo žensk. Pri naložbi bo sodelovalo tudi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje.Vrsto del bodo izvedli tudi v goriški bolnišnici, kjer bodo v povečanje urgence in oddelka za intenzivno nego vložili 5,5 milijona evrov.