Obnovili bodo streho mestne hiše

V kratkem bo stekla obnova strehe goriške mestne hiše, ki že dalj časa pušča. Skozi dotrajano kritino voda pronica do uradov, tako da so nekateri izmed njih neuporabni. Ponekod zaradi vlage tudi odpada omet.

Potem ko sta načrt za obnovo pripravila studio Lucca & Quendolo in inženir Fulvio Bressan iz Vidma, so izvajalca gradbenih del izbrali z javno dražbo. Najvišji popust na izklicni ceni 265.000 evrov je ponudilo podjetje Styledile iz kraja San Vito al Tagliamento na Pordenonskem. Pogodbo, vredno 235.594 evrov, je 26. februarja z goriško občino podpisal lastnik podjetja Fabbro Eugenio; včeraj si je v družbi župana, občinske odbornice Arianne Bellan, vodje goriškega tehničnega urada Alessandra De Luise in nekaterih občinski tehnikov ogledal poslopje. Gradbena dela se morajo zaključiti do 22. junija letošnjega leta.