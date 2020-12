Obnovili bodo vodomet

Vodomet v Spominskem parku v Gorici bodo obnovili. Goriški občinski odbor je v prejšnjih dneh sprejel načrt izrednih vzdrževalnih del, ki je vreden 87.918 evrov in ga je izdelala arhitektka Giulia Favi. Dela so nujno potrebna, saj bazen že dalj časa pušča; ob sanaciji nameravajo vodometu vrniti nekdanjo podobo, kot zahteva spomeniško varstvo. Obnovili bodo dno, posodobili tehnologijo in izboljšali filtrirni sistem. Naprave, iz katerih brizgajo vodni curki, bodo odstranili, poskrbeli pa bodo za sodobnejšo in učinkovitejšo razsvetljavo.

