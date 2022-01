Obnovo bo dočakala še ena šola

Med zadnjim zasedanjem občinskega sveta v lanskem letu je goriški občinski odbor potrdil načrt za prenovo in prilagoditev protipotresni zakonodaji osnovne šole Giuseppe Ungaretti v Ulici Cipriani. Obnovitvena dela bodo stala 2.120.000 evrov in jih bodo izvedli v dveh fazah, ob zaključku katerih bo poslopje v skladu z najnovejšimi protipotresnimi predpisi.

»Z obnovo poslopja osnovne šole Giuseppe Ungaretti dodajamo še en kamenček v mozaik prenove šolskih stavb v goriški občini. Med lanskim letom smo v obnovo šolskih poslopij vložili kar enajst milijonov evrov; gradbena dela v osnovni šoli Giuseppe Ungaretti bomo krili s prispevkom deželne uprave, ki je skupno dala na razpolago polovico potrebnega zneska. Skupno je od leta 2017 za prenovo šolskih stavb šlo približno osemnajst tisoč evrov, pri čemer so bila predvidena dela večinoma že izvedena,« pojasnjujeta goriški župan Rodolfo Ziberna in občinska odbornica za javna dela Arianna Bellan, po katerih je občina poskrbela za obnovo tako vrtcev kot osnovnih in nižjih srednjih šol. V večini primerov je občina prilagodila šolska poslopja novim protipotresni zakonodaji. Največ denarja je bilo vloženega v šolsko poslopje v Ulici Romana v Ločniku, in sicer kar 2,4 milijona evrov. Za osnovno šolo Ferretti v Ulici Zara na Rojcah, kjer so dela še v teku, bo skupno šlo 1,45 milijona evrov. V prenovo poslopja nižje srednje šole Locchi na Trgu Culiat so vložili 1,5 milijona evrov; poleg tega je občina prenovila tudi vrtec Incantatempo na Drevoredu Virgilio in poslopje nekdanje šole De Amicis v Ločniku, kjer bodo v prihodnosti gostili razrede iz šolskih poslopij, ki jih še morajo prenoviti. Občinska uprava je med lanskim letom poskrbela tudi za osnovno šolo Oton Župančič v Ulici Brolo. Gradbena dela so bila vredna 600.000 evrov, potekala so med poletjem, vendar se niso pravočasno zaključila. Gradbeno podjetje si je nabralo nekaj zamude, zaradi česar se je šolsko leto začelo z nekajdnevnim zamikom. Na osnovni šoli Oton Župančič so poskrbeli za izolacijo stavbe, namestitev sončne elektrarne in nadomestitev oken. Zamenjali so tudi toplotno napeljavo, saj so namestili toplotne črpalke; vso notranjo razsvetljavo so nadomestili z varčnejšo LED tehnologijo.