Obrazci za bone za hrano na voljo tudi na spletu

Od včerajšnjega dne je na spletni strani goriške občine in v vhodni veži goriške mestne hiše na voljo obrazec za samoizjavo, s katero bodo občani, ki so se zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa znašli v stiski, lahko zaprosili za bone za nakup hrane in drugih potrebščin. Vrata občinske palače bodo odprta tudi danes do 14. ure in nato ponovno od ponedeljka zjutraj, spletni obrazec pa je seveda dostopen v kateremkoli trenutku.

SEZNAM TRGOVIN IN KRITERIJI

Z Občine Gorica sporočajo, da bodo najprej sestavili seznam trgovin, ki so pripravljene sprejemati bone. Zainteresirani trgovci morajo do torka, 7. aprila, izpolniti obrazec in ga poslati občini. Včerajšnji sklep občinskega odbora določa tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati občani, ki so upravičeni do bonov. Osnovni pogoj je, da je bil dohodek prosilca v mesecu pred vložitvijo prošnje nižji od kazalnika zavoda Istat, ki določa relativni prag revščine. Za posameznike znaša 675,75 evra, za dvočlanske družine 1095,09 evra, za tričlanske 1474,47 evra, za štiričlanske 1.785 evrov, za petčlanske 2080,67 evra, za šest ali veččlanske družine pa 2635,39 evra. Prednost bodo imele družine z mladoletnimi otroki, invalidi in starostniki z minimalno pokojnino oz. brez pokojnine. Navesti bo treba, koliko denarja imajo družinski člani na varčevalnih računih in zakaj se tega denarja ne morejo posluževati. Prednost bodo imele družine, katerih člani ne prejemajo državljanskega dohodka, nadomestila plače in drugih oblik pomoči.Vrednost posameznih bonov bo 25 evrov, z njimi ne bo mogoče kupovati alkoholnih pijač. Mesečno bodo posamezniki lahko prejeli do 150 evrov, pari do 300 evrov, tričlanske družine do 350 evrov, štiričlanske družine do 400 evrov, petčlanske družine do 500 evrov, šestčlanske ali številnejše družine pa do 600 evrov. Izpolnjeni obrazec za samoizjavo bodo prosilci morali poslati po e-pošti na naslove comune.gorizia@certgov.fvg.it, protocollo@comune.gorizia.it ali info.sociale@comune.gorizia.it, lahko pa jih bodo tudi osebno izročili osebju urada za protokol Občine Gorica. Za dodatne informacije sta na voljo tel. 0481-383377 in naslov info.sociale@comune.gorizia.it.

KAJ PA SLOVENSKE OBČINE?

Tudi prebivalci Doberdoba, Sovodenj in Števerjana bodo prošnje za bone lahko začeli oddajati v prihodnjem tednu. V vseh treh občinah bo moral sicer najprej zasedati občinski odbor.V Sovodnjah bo seja v ponedeljek. Na zasedanju bodo odobrili tudi obrazec za samoizjavo. »Obrazci bodo na voljo na občini, v lekarni in v pekarni, občani bodo po vsej verjetnosti imeli na voljo približno 10 dni, da prošnjo oddajo. Socialna služba bo nato preverila verodostojnost samoizjave in pomoč bo dodeljena. S trgovino Dpiù smo že vzpostavili konvencijo,« razlaga župan Luca Pisk, ki se je angažiral, zato da bi bili prav vsi občani seznanjeni z možnostjo pridobitve bonov. »Glede termina za vložitev prošenj naj pristavim, da bo za hude primere pomoč v vsakem primeru na voljo,« dodaja župan in se zahvaljuje občanom, »ker se resno držijo navodil in ostajajo doma«.

Prav tako v ponedeljek bodo o kriterijih za bone odločali tudi v Doberdobu. »Socialni okoliš za spodnje Posočje bi nam moral poslati smernice, vendar jih še nismo prejeli. V vsakem primeru bomo o pogojih odločali v ponedeljek na seji odbora. Obrazci bodo predvidoma od srede na voljo na županstvu in na spletni strani občine,« razlaga župan Fabio Vizintin.Nekaj dni več pa bodo morali počakati v Števerjanu, saj je seja odbora napovedana za četrtek. »V sredo sem se udeležila seje socialnega okoliša za zgornje Posočje, kjer smo prejeli določene smernice o tem, kako naj dodeljujemo pomoč, dokončno pa bomo odločali v četrtek. Prošnje, ki jih bodo občani lahko vložili na občini, bo pregledala socialna delavka, za katerokoli informacijo pa se občani seveda lahko obrnejo na občinske urade,« razlaga števerjanska županja Franca Padovan.V vseh treh občinah v teh dneh tudi prejemajo in delijo »deželne« zaščitne maske. V Števerjanu so skupno prejeli 97 paketov po dve maski, ekipa civilne zaščite jih bo danes delila med občani, seveda začenši z najšibkejšimi. Sovodenjski župan Pisk napoveduje, da bodo predvidoma danes prejeli še drugo pošiljko različnih vrst mask, v Doberdobu pa so prejeli 158 pralnih zaščitnih mask v paketih po dve; občanom jih bodo začeli deliti prihodnji teden. »Maski bo prejela približno vsaka osma družina. Računamo na to, da nam bo Dežela izročila dodatne, še enkrat pa želim poudariti, da je učinkovitost teh mask primerljiva s tisto, ki jo ima katerikoli kos tkanine. Te maske znižajo le tveganje, da okužimo druge, nas samih ne zaščitijo,« pravi župan Fabio Vizintin. »Prednost bodo imele osebe v rizičnih skupinah, nekaj mask pa bomo hranili na občini za nujne primere,« zaključuje Vizintin.