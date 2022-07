Obsežen požar v Lokvici (VIDEO)

Na območju Občine Miren-Kostanjevica gori. Zagorelo je v Lokvici, požar je precej obsežen. Čeprav trenutno gori samo na slovenski strani meje, so slovenskim kolegom na pomoč priskočili tudi gasilci iz Gorice s tremi vozili in gozdna policija, ki nadzira situacijo. »Požar je dokaj obsežen; ker imajo tudi v Sloveniji težave s sušo, jim bomo skušali priskočiti na pomoč tudi z vodo,« so nam povedali na goriškem poveljstvu gasilcev. Zagorelo je okrog 16. ure v bližini daljnovoda, steber dima je videti tudi iz okoliških krajev na italijanski strani meje. Smrad po dimu je zaznati do Štandreža. Požar se je razširil proti Cerju in proti jugu, od državne meje je oddaljen približno 200 metrov. V stanju pripravljenosti so helikopter Dežele FJK iter civilna zaščita iz Gorice, Ronk, Doberdoba in drugih občin na Krasu.