Obsojen zaradi trpinčenja živali

Na goriškem sodišču so zaradi trpinčenja živali obsodili na plačilo 2000 evrov globe 40-letnega romunskega državljana B.F.; moškega so za pregled vozila ustavili tržiški mestni redarji 14. maja 2016 v Ulici Boito. V kombiju tipa Fiat ducato z romunskimi registrskimi tablicami se je moški peljal skupaj z osmimi sodržavljani, medtem ko je bil prtljažnik poln najrazličnejšega blaga.Med torbami, vrečami, kovčki in paketi je bila tudi kletka, v kateri je bil zaprt odrasel bretonski ptičar. Ko so redarji vzeli kletko iz prtljažnika, so zaslišali pasje cviljenje. Med tovorom so opazili lepenkasto škatlo, ki je bila zaprta z rdečim lepilnim trakom; na vrhu je bila majhna luknja, skozi katero je pasji mladič hlastal za zrakom. Redarji so takoj odprli škatlo in iz nje rešili ne le enega, temveč dva pasja mladiča, ki sta bila brez mikročipa in ustreznih dokumentov. Redarji so poklicali dežurnega živinozdravnika zdravstvenega podjetja, ki je zagotovil vso potrebno oskrbo trem psom. Takoj je ugotovil, da je bila trojica psov v zelo slabem stanju. Zlasti pasja mladiča sta bila dehidrirana in utrujena. Na dnu lepenkaste škatle je bilo več pasjih iztrebkov, psička nista imela na razpolago ne vode ne hrane. Redarji so pse zasegli; mladiča sta nekaj časa preživela na okrevanju, zatem so za njiju poiskali nove gospodarje. Moški je nameraval pse odpeljati v Romunijo; že po treh urah vožnje so bili v zelo slabem stanju. Če bi jih mestni redarji ne našli, bi verjetno ne preživeli dolge poti. Potem ko so na sodišču moškega obsodili na plačilo globe, so mu bili vsi trije psi dokončno odvzeti; zanje bodo lahko še naprej skrbeli gospodarji, ki so jim bili psi zaupani kmalu po zasegu.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.