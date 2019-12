Obtoženi niso priznali krivde

Na koprskem okrožnem sodišču so se zvrstili predobravnavni naroki za Jožeta Kojca, Dejana Šurbka in Vesno Ternovec, ki jim obtožnica očita osrednje vloge pri zlorabi prostitucije v zadevi Marina. Nihče od trojice ni priznal krivde, njihovi zagovorniki pa so podali tudi predloge za odpravo pripora zoper vsakega izmed njih.Tožilstvo očita, da so Jože Kojc in Dejan Šurbek, ki sta prek družbe Cratos obvladovala nočni klub Marina in priskrbela denar za zagon dejavnosti kluba, ter Vesna Ternovec kot vodja kluba zagrešili kaznivo dejanje zlorabe prostitucije v okviru hudodelske združbe, pri čemer so legalno dejavnost kluba izkoriščali za krinko, je navedla tožilka Maja Veber Šajn.

